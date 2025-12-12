Séminaire Πρόβλημα/Problèma

Le séminaire Problèma a pour but de donner un aperçu de l'actualité de la recherche dans le domaine de la philosophie antique, en donnant la parole à des jeunes chercheur·ses. Il cherche à rassembler des chercheur·ses, débutant·es comme confirmé·es, qui travaillent sur des textes ou des doctrines philosophiques, en langue grecque comme latine, des Présocratiques à l'Antiquité Tardive. Il se veut aussi pluridisciplinaire : il s'agira de faire dialoguer différentes approches, qu'elles soient philosophique, philologique, historique ou littéraire.

Les séances auront lieu le mercredi entre janvier et juin 2026 de 17h à 18h30.

Par souci d’accessibilité, le séminaire se tiendra en distanciel.

Programme 2026 :

28 janvier 2026, 17h-18h30

Julie MESTERY (Université Paris Nanterre) : « La femelle dans la République et les Lois de Platon »

Répondant : Anthony Bonnemaison (Université Grenoble Alpes)

25 février 2026, 17h-18h30

Étienne MÉNARD (Université Marie et Louis Pasteur/Université de Strasbourg) : « La chaleur dans les cosmogonies de Diogène d’Apollonie et d’Archélaos »

Répondante : Mathilde Brémond (Université Clermont Auvergne)

1er avril 2026, 17h-18h30

Laurent ANGLADE (Université de Lorraine) : « La difficulté de définir la philosophie comme objet historique : le cas de l’épicurisme et César »

Répondante : Julie Giovacchini (Centre Jean Pépin)

29 avril 2026, 17h-18h30

Enzo GODINOT (Université Bordeaux Montaigne) : « Le portrait du sage : formes d’un exercice dialectique »

Répondant : Thomas Bénatouïl (Université de Lille)

27 mai 2026, 17h-18h30

Camille MARROU (Sorbonne Université) : « La lettre 120 de Sénèque : une tentative de romanisation de la vertu stoïcienne ? »

Répondante : Christelle Veillard (Université Paris Nanterre)

17 juin 2026, 17h-18h30

Chiara LALLI (Université catholique de Louvain) : « Repenser la Voluptas cicéronienne : entre polémique romaine et profondeur philosophique »

Répondante : Sabine Luciani (Aix-Marseille Université)

ORGANISATION

Rodolphe Le Penru (STL)

Camille Mouflier (Nantes Université)

Jeanne Ravaute (École Normale Supérieure de Lyon)

CONTACT

seminaireproblema@gmail.com

LIEN ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/81251282035?pwd=e3RmuwJejkqKUHnPB9VFYbZr9Z5vLY.1