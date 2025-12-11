Relire Cligès. "Un nouvel conte rancomance" (Journée d'étude d'agrégation)

Journée d'étude sur Cligès

organisée par Nathalie Koble, Geoffrey Derain et Vanessa Obry,

avec le soutien de la branche française de la société internationale de littérature courtoise

et de l'ED 540 ("Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales").

Samedi 31 janvier 2026, 10h30-17h30

ENS/PSL, 45 rue d’Ulm, Paris, salle des Actes

—

Programme

10h30 : Accueil et introduction.

11h-12h30 :

Sophie Marnette (University of Oxford) - Les discours rapportés dans Cligès : quelques pistes d’analyse.

Claire Donnat-Aracil (Université Paris-Cité) - « ‘Quant Cligès antant le murmure’. Voix de la foule, silences de Fénice chez Chrétien de Troyes ».

12h30-14h Déjeuner

14h-15h30 :

Alain Corbellari (Universités de Lausanne et Neuchâtel) - La hantise tristanienne de Chrétien de Troyes.

Francis Gingras (Université de Montréal) - Cligès ou l’art de mieux faire accroire.

15h30-16h : Pause

16h-17h30 :

Christine Ferlampin-Acher (Université Rennes 2) - Cligès tendance Méditerranée : passéiste, mainstream, ou précurseur ?

Richard Trachsler (Université de Zurich) - Du Doppelkursus aux deulx parties. Cligès et sa mise en prose bourguignonne.