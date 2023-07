Justine Huppe, La littérature embarquée

Qu’est-ce que la littérature à l’époque néolibérale ?



Il est devenu presque impossible de dire que la littérature est inutile ou sans effet sur le monde social. Plus question de valoriser sa distance au réel sans prendre le risque de conforter les pensées les plus utilitaristes ou poujadistes. Aussi les tentatives de politisation de la littérature se multiplient-elles depuis le début du siècle, en s’attachant tantôt aux textes comme terrain d’exploration éthique, tantôt à leur capacité d’ouvrir les yeux aux lecteurs et lectrices sur des réalités cachées, tantôt à leur façon de construire des contre-récits au storytelling ambiant. Chacun à sa manière, ces paradigmes entendent rappeler que la littérature est une question foncièrement politique. Mais qu’est-ce à dire ?

Tel est le problème que voudrait clarifier cet essai. S’appuyant sur des œuvres récentes et prenant pour prétexte le mot de Pascal (« Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué »), il arrime tout texte littéraire aux situations et aux rapports de force dans lesquels il est pris jusqu’au cou : c’est la littérature embarquée. Il s’emploie à décrire les conditions économiques et sociales qui stimulent et contraignent la littérature française contemporaine, entre sentiment d’impuissance et récupérations néolibérales. Enfin, il esquisse une proposition théorique fondée sur la condition des auteurs en tant que producteurs – suivant l’adage emprunté à une banderole du mouvement Art en grève : « artistes 2 merde, politisez-vous. »

Justine Huppe

Justine Huppe est chercheuse en études littéraires à l’Université de Liège. Membre du comité de rédaction de la revue de sociologie de la littérature COnTEXTES, elle a co-fondé la revue Eigensinn.