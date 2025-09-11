Avec Shakespeare
Philippe Forest a fait le pari de donner une vie de Shakespeare, "par-delà la vérité", en partant du constat que "De William Shakespeare, on sait tout, c’est-à-dire à peu près rien. À moins que ce ne soit l’inverse. Car que sait-on, au fond, de la vie d’un homme ? Que peut-on en rapporter ? Comment dessiner le portrait de cet auteur, immense, quand ses traits sont ceux de tous – autant que ceux de personne ? Une vie suppose des faits et des gestes. Ils sont tous là. Une vie s’étoile de mots. Ils sont partout. Words, words, words, dit Hamlet. Dans Shakespeare. Quelqu’un, tout le monde et puis personne (Flammarion), Philippe Forest montre qu'il sait le vertige des phrases et le mirage de l’identité, quand nous n’avons rien en propre." Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…
Rappelons son précédent essai, salué en son temps par Fabula, Rien n'est dit. Moderne après tout (Seuil, "Fiction & Cie", 2023), dont Fabula donne également à lire les premières pages…, et le tract (Gallimard) : Déconstruire, reconstruire. La querelle du woke. Mais aussi, dans Acta fabula, le compte rendu par Morgane Kieffer sous le titre "Poétique de la mélancolie : l’écriture en deuil de Philippe Forest" du premier ouvrage collectif consacré au romancier, à l'initiative de Maïté Snauwaert, Philippe Forest, la littérature à contretemps. Et dans l'Atelier de théorie littéraire l'entretien avec Philippe Forest réalisé par Laurent Zimmermann : "Le roman et le réel".