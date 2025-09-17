Philippe Forest, Shakespeare. Quelqu’un, tout le monde et puis personne

De William Shakespeare, on sait tout, c’est-à-dire à peu près rien. À moins que ce ne soit l’inverse. Car que sait-on, au fond, de la vie d’un homme ? Que peut-on en rapporter

Comment dessiner le portrait de cet auteur, immense, quand ses traits sont ceux de tous – autant que ceux depersonne ? Une vie suppose des faits et des gestes. Ils sont tous là.

Une vie s’étoile de mots. Ils sont partout. « Words, words, words », dit Hamlet : Philippe Forest sait le vertige des phrases et le mirage de l’identité, quand nous n’avons rien en propre.

Partant, cet essai est une vie de Shakespeare, par-delà la vérité.

