La haine de la culture
Konrad Paul Liessmann publie La haine de la culture, assorti d'un sous-titre qui dit le propos : Pourquoi les démocraties ont besoin de citoyens cultivés. L'essai dénonce la barbarie intellectuelle engendrée par le primat de l’économie et de la technologie, particulièrement dévastateur depuis l’avènement du réseau informatique mondial. Réfléchissant au discours moralisateur du politiquement correct, qui confond instruction et compétences, il pointe un renversement des valeurs – mortel pour l’Europe et la liberté – conduisant à une véritable haine de la formation classique du citoyen. Le volume inaugure une nouvelle collection aux éditions Dunod : "La Cité des Lettres", qui met en avant la nécessaire articulation de la culture et de la politique dans nos sociétés, et la plus grande nécessité encore de refonder la vie politique sur les Humanités. La collection accueille dans le même temps le volume collectif L'urgence du politique. Sur la philosophie politique de Pierre Manent, supervisé par Jean-Pierre Delange et Daniel Tanguay, et un essai inattendu co-signé par Jean Bazantay et Yayoi Nakamura-Delloye, Le sujet et la subjectivité au Japon. Approches linguistique, littéraire et philosophique, dont Fabula vous invite à découvrir un extrait…