Konrad Paul Liessmann, La haine de la culture. Pourquoi les démocraties ont besoin de citoyens cultivés

Traduit de l'allemand par Susanne Kruse et Hervé Soulaire.

Tout le monde parle de culture, de formation, d’éducation. C’est devenu une doctrine laïque du salut permettant de résoudre tous les problèmes – de la lutte contre la pauvreté à l’intégration des migrants, du changement climatique à la lutte contre le terrorisme. Mais alors que la culture est un slogan omniprésent dans notre société, les revendications culturelles sérieuses sont ressenties comme des provocations élitistes issues d’un âge révolu.

Konrad Paul Liessmann dénonce la barbarie intellectuelle engendrée par le primat de l’économie et de la technologie, particulièrement dévastateur depuis l’avènement du réseau informatique mondial. Réfléchissant au discours moralisateur du politiquement correct, qui confond instruction et compétences, il pointe un renversement des valeurs – mortel pour l’Europe et la liberté – conduisant à une véritable haine de la formation classique du citoyen.

Philosophe et essayiste autrichien, professeur à l'Université de Vienne. Il est l'auteur d'une œuvre importante en esthétique et en théorie de la culture et des médias.

—

Sommaire

Rencontrer des gens cultivés ? Non merci !

CULTURE ET ÉDUCATION. Se cultiver en lisant (Quand culture littéraire rime avec provocation). La mauvaise conscience (Otium et culture). Mais délivre-nous du mal (L’éducation, une religion sécularisée). De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins (De la contradiction entre éducation et compétition). Vers une professionnalisation du métier d’enseignant ? (Notes sur un désastre). Changer grâce à l’éducation ? (Réflexions sur une clause de style).

EN MARGE DE LA CULTURE. L’Europe vue sous l’angle des beaux-arts (De l’esthétique d’un continent). Rien de nouveau sous le soleil (Des innovations innovantes… ou pas). Connais ton selfie ! (L’autoportrait à l’époque de sa reproductibilité technique). Mille mains (À propos d’habiletés manuelles de tout type). La science n’est pas un art ! (Tracé de frontière). Ce qu’il reste de nous (De la valeur des déchets).

DANS LES MÉANDRES DE LA POLITIQUE. Révolution et cruauté (De la dynamique des changements sociaux). L’avenir de la démocratie sociale (Plaidoyer pour le retour de la politique dans la politique). Le citoyen et son parti (De la liberté, de la performance et de la responsabilité). Nos frontières (Entre ici et là-bas). Qu’appelle-t-on penser ? (À propos des intellectuels en temps de manque). Il est si commode d’être sous tutelle ! (Avons-nous besoin de nouvelles Lumières ?).