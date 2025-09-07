Jean-Pierre Delange, Daniel Tanguay (dir.), L'urgence du politique. Sur la philosophie politique de Pierre Manent

Pierre Manent est un des rares philosophes contemporains à assumer « l’urgence du politique » et à porter dans le débat public sa critique singulière de la religion des Droits de l’Homme, le futur incertain de l’Union européenne, la critique des contempteurs de la nation et sa promotion d’une dynamique catholique dans le champ de la réflexion et de l’action politique. L’objet du présent ouvrage, fruit d’une série de contributions à des tables rondes organisées au Collège des Bernardins en mai 2024, est de rassembler et de proposer une série d’approches des positions récentes de Pierre Manent.

Avec des contributions de Rémi Brague, Benjamin Brice, Maxence Brischoux, Alexis Carré, Jean-Pierre Delange, Giulio De Ligio, Ralph Hancock, Adrien Louis, Agnès Louis, Daniel J. Mahoney, Jean-Yves Pranchère, Philippe Raynaud, Daniel Tanguay et Pierre Manent.

Sommaire

Préface (J.-P. Delange et D. Tanguay)

Présentation des auteurs



LES AVATARS CONTEMPORAINS DE LA QUESTION THEOLOGICO-POLITIQUE

Le défi pascalien de Pierre Manent (D. J. Mahoney)

Sur la confiance en l’action. La proposition chrétienne et les motifs humains (G. De Ligio)

La loi naturelle pratique de Pierre Manent et la « question la plus délicate » (R. Hancock)

Pierre Manent : anatomie du problème théologico-politique (A. Carré)

Y a-t-il des mœurs islamiques ? (R. Brague)



LE LIBERALISME DANS LA TOURMENTE

Pierre Manent et le libéralisme (Ph. Raynaud)

L’adieu au libéralisme ? (A. Louis)

Le petit nombre, le grand nombre et la différence moderne (B. Brice)

Une République suffisante et insuffisante. Réflexions sur le républicanisme de Pierre Manent (A. Louis)

Pierre Manent et l’Anthropocène (M. Brischoux)

La nation est-elle une forme politique ? (J.-Y. Pranchère)



QUELLE URGENCE EUROPEENNE ? L'EUROPE ET LA SHOAH (P. MANENT)



Bibliographie de Pierre Manent