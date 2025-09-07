Jean Bazantay, Yayoi Nakamura-Delloye, Le sujet et la subjectivité au Japon. Approches linguistique, littéraire et philosophique

Comment se pense le sujet dans la culture japonaise où la notion d’individualité se conçoit selon d’autres modalités qu’en Occident ? Quels sont les modes d’expression et les traces du « je » dans l’activité langagière ?

Dans une approche transdisciplinaire alliant linguistique, philosophie et littérature, le présent ouvrage explore les spécificités du concept de subjectivité dans la langue et la culture japonaises à travers ses formes et réalisations linguistiques.

Avec les synthèses théoriques proposées en première partie, la présentation de travaux significatifs, un travail de traduction de la terminologie spécialisée et une bibliographie fournie, cet ouvrage s’adresse non seulement aux collègues et étudiants japonisants, mais aussi à un lectorat plus large intéressé par cette problématique et apportera aux lecteurs quelques clés pour mieux comprendre la subjectivité en japonais, ainsi que la notion de subjectivité elle-même.

Lire un extrait de l'ouvrage…

—

Sommaire

Introduction

Les bases linguistiques, littéraires et philosophiques

La notion de subjectivité en linguistique - du point de vue de la langue japonaise (J. Bazantay et Y. Nakamura-Delloye)

Problématiques de la subjectivité en littérature japonaise (M. Andro-Ueda, A. Yoshida et Y. Maufroid)

Le « sujet » et la « subjectivité » dans la philosophie japonaise moderne (T. Sait)

Regards de chercheurs japonais

Politesse et expressions de l’attention à l’autre (M. Yamaoka, trad. commentée J. Bazantay)

Réexamen des mots démonstratifs japonais (S. Kinsui, trad. commentée de R. Takeuchi-Clément)

Junsui keiken [L'expérience pure] (texte de N. Kitar, trad. d’A. Garnier, sous la dir. de T. Sait)

L’expression de la subjectivité dans la littérature japonaise ancienne Le sujet ou le lieu de résonance et de relation au monde (S. Terada)

Perspectives originales

Le japonais est-il une langue subjective ? (Y. Nakamura-Delloye)

Les jeux du « je » en japonais - Parler de soi en utilisant son prénom (J. Bazantay)

Quand le rêve transforme le sujet moderne : une approche par le récit de rêve (Y. Maufroid)

Poésies versifiées modernes : notes sur la structuration de l’imaginaire (M. Andro-Ueda)

A qui appartient cette voix ? La voix narrative dans le roman (A. Yoshida)

Kki () ou « L’air ». Essai pour une recherche phénoménologique de la subjectivité (Y. Kuwayama).

—