Leçons de Wajdi Mouawad

"Pour s’avancer jusqu’au bord de son ravin, il faut des mains à tenir. Mais, de toutes les mains, la plus précieuse est celle qui nous donne le courage de lâcher. Car écrire c’est chuter, c’est le battement de son coeur qui remonte à la gorge, et qui accélère aux rafales des frayeurs." Au Collège de France, en 2025, Wajdi Mouawad a prononcé huit leçons. Chacune avait pour matière l’exploration d’un verbe : être, voir, trembler, choisir, rencontrer, consoler, aimer, mourir. Tout son parcours personnel et artistique s’y réfléchissait. On peut aujourd'hui les retrouver dans Jusqu'au bord de son ravin. Les verbes de l'écriture (Seuil).