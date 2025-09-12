Wajdi Mouawad, Jusqu'au bord de son ravin. Les verbes de l'écriture

Pour s’avancer jusqu’au bord de son ravin, il faut des mains à tenir. Mais, de toutes les mains, la plus précieuse est celle qui nous donne le courage de lâcher. Car écrire c’est chuter, c’est le battement de son coeur qui remonte à la gorge, et qui accélère aux rafales des frayeurs.

Au Collège de France, en 2025, Wajdi Mouawad a prononcé huit leçons. Chacune avait pour matière l’exploration d’un verbe : être, voir, trembler, choisir, rencontrer, consoler, aimer, mourir.

Tout son parcours personnel et artistique, marqué par la guerre, l’exil, le poids des identités, les secrets familiaux, la transmission transgénérationnelle et la réconciliation, s’y réfléchit. Il raconte ainsi des histoires passées et présentes, intimes et collectives, car, à travers ces verbes, ce sont nos relations aux autres qui se nouent.

En creux, Wajdi Mouawad rappelle combien l’écriture est un acte de dignité et de reconnaissance, combien il faut savoir se laisser tisser par elle sans jamais lui poser de condition.