Projet Épopée
Publié le par Marc Escola
Créée en 2015, Projet Épopée est une revue annuelle dédiée aux recherches comparatistes sur l’épopée, pensé comme un gisement de ressources pour l’étude de l’épique ancien et moderne. Elle vient de rejoindre OpenEdition Journals avec trois numéros en libre accès : "Épopées d’Asie : du Moyen-Orient à l’Asie centrale", supervisé par Nina Soleymani ; "Comment l’épopée orale rencontre le public contemporain", à l'initiative de Clément Jacquemoud et Jean-Luc Lambert) ; et "L'Intelligence dans l'épopée médiévale européenne", dirigé par Philippe Haugeard et dédié à la mémoire de Dominique Boutet.