Projet Épopée, n° 9, 2023 : "Épopées d’Asie : du Moyen-Orient à l’Asie centrale" (dir. Nina Soleymani)

Sommaire

Sous la direction de Nina Soleymani

On a souvent tendance à ériger des distinctions nettes entre les différentes régions d’Asie, et à insister sur leur hétérogénéité. Pourtant, les échanges ont été nombreux entre elles au cours de l’histoire, faisant de l’Asie un vaste espace de dynamiques interculturelles, et, à ce titre, un terrain d’étude de choix pour analyser la pratique du genre épique. Trois régions ont été sélectionnées dans le cadre de ce volume sur les épopées d’Asie, en raison des liens qu’elles ont pu entretenir les unes avec les autres : le Moyen-Orient, la Sibérie et l’Asie centrale.

Dossier

Nina Soleymani Épopées d’Asie : du Moyen-Orient à l’Asie centrale. Présentation [Texte intégral]

Jean-Pierre Mahé D’Ourartou au Caucase : gestes épiques et mythologies transculturelles [Texte intégral] From Urartu to Caucasus: epic narratives and transcultural mythologies

Anna Caiozzo Le manuscrit du Shāh Nāma de Bāysunghur Mīrzā, entre programme personnel de gouvernement et miroir au prince [Texte intégral] Bāysunghur Mīrzā’s Shāh Nāma, between a personal program of government, and a mirror for princes

Armand Erchadi En attendant Rostam : Ce que Le Livre des Rois de Ferdowsi fait aux idées d’épopée et de littérature-monde [Texte intégral] Présentation de la thèse en cours d’Armand Erchadi à l’Université du Luxembourg

Philippe Lefebvre David et Goliath entre Bible et Iliade. Comment passer à un monde nouveau [Texte intégral] David and Goliath between Bible and Iliad. How to move to a new world

Baptiste Sauvage Du travail épique au travail mystique. L’exemple biblique d’Ex 14 [Texte intégral] From epic work to mystical work. The Bible example of Ex 14

Maximilian Lau Will Zion Fall Again ? The Deuteronomistic Epic in Twelfth Century Byzantium [Texte intégral]

Jean-Luc Lambert L’épopée, pratique rituelle alternative ou pensée du changement ? Réflexions à partir du cas des épopées sibériennes [Texte intégral] The Epic as an alternative to ritual, or as a way of reflecting upon changes in society? The case study of Epic in Siberia

Karl Reichl Hikâye and dastan : Turkish and Turkic epic traditions [Texte intégral] Hikâye et dastan: Traditions épiques des Turcs de Turquie et d’Asie Centrale

Monire Akbarpouran Le Destan de Köroğlu : permanences et mutations d’une tradition épique à travers le thème de la rébellion [Texte intégral] The Epic of Köroğlu: Continuities and Transformations of an Epic Tradition through the Theme of Rebellion

—

État des lieux de la recherche dans le monde

Julien BruleyDe l’épopée au symbole national, Aperçu des études sur l’épopée de Manas du XIXe siècle à nos jours [Texte intégral] From Epic to a National Symbol. Overview of the Studies on the Epic of Manas from the 19th Century to the Present Day

Articles traduits de la revue brésilienne Revistas Epicas

Christina Ramalho À propos du “sujet” épique : héros, héroïnes et “anachronisme” [Texte intégral] About the epic subject: heroes, heroines and anachronism

Mina Isotani La Pierre et le Sabre, roman épique japonais [Texte intégral] Musashi as Japanese Epic Novel

—

Thèses et travaux en cours

Danielle Buschinger Chevalerie orientale et chevalerie occidentale dans le Parzival et le Willehalm de Wolfram von Eschenbach [Texte intégral] Eastern and Western Knighthood in Wolfram von Eschenbach’s Parzival and Willehalm