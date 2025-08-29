Sagesse de Verlaine, audace de Maurice Denis
Les Nabis, parmi lesquels Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Maurice Denis et Félix Vallotton, sont connus pour avoir révolutionné l'estampe en une décennie, à la fin du XIXe siècle. Un véritable âge d'or de l'estampe originale que la Bibliothèque nationale de France a choisi de mettre en valeur dans l'exposition qui se tient sur le site Richelieu, du 9 septembre 2025 au 11 janvier 2026. Céline Chicha Castex et de Valérie Sueur-Hermel en donnent le catalogue : Impressions nabies. Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton. Concevant l'estampe comme un élément de décoration accessible au plus grand nombre, ils créent aussi bien des estampes artistiques que des affiches, des programmes de spectacle, des partitions de musique et des objets d'art décoratif (paravents, papiers peints, éventails...), des illustrations pour des revues (La Revue Blanche) ou des livres de bibliophilie. Ainsi de Sagesse de Verlaine, illustré par Maurice Denis en 1911 pour Ambroise Vollard, réédité en fac simile pour l'occasion, accompagné d'une étude sur "L’invention du livre nabi" signé par Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau. Les éditions Gallimard réimpriment pour l'occasion l'essai de Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis. Le spirituel dans l’art.