Sagesse de Paul Verlaine. Images de Maurice Denis, gravées sur bois par Beltrand (Facsimile de l’édition Ambroise Vollard de 1911, éd. Jean-Nicolas Illouz & Clémence Gaboriau)

Sagesse de Paul Verlaine. Images de Maurice Denis, gravées sur bois par Beltrand.

Facsimile de l’édition Ambroise Vollard de 1911,

suivi d’une étude intitulée « L’invention du livre nabi » par Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau.

En 1911, le recueil Sagesse de Paul Verlaine connaît une réédition chez Ambroise Vollard, accompagnée de compositions en couleurs de Maurice Denis, gravées sur bois par Jacques Beltrand. Cet ouvrage recouvre en réalité un travail commencé de longue date, dès 1889, en sorte que Sagesse peut être considéré comme le premier des livres illustrés par Maurice Denis. Imprimé à deux-cent cinquante exemplaires, il demeure désormais rare et recherché des bibliophiles.

La présente édition le rend à nouveau accessible, et elle fait connaître les étapes successives de sa conception en reproduisant, pour la première fois, un échantillon significatif des travaux préparatoires et des publications préliminaires. Parallèlement, une étude intitulée « L’invention du livre nabi » expose la théorie du livre nabi telle qu’elle s’invente ici, en acte, dans la rencontre de la lyrique mystique selon Verlaine et de l’art religieux selon Denis.