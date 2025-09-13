Métahistoire
Souvent alléguées mais finalement peu lues, faute d'une traduction française, les réflexions de Hayden White sur l'écriture de l'Histoire sont surtout connues en France par l'intermédiaire de P. Ricoeur et par les réactions, parfois nuancées (R. Chartier), parfois tranchées (C. Ginzburg), qu'ils ont suscitées chez les historiens, ou plus près de nous de F. Lavocat dans Fait et Fiction, et d'Ivan Jablonka dans L’Histoire est une littérature contemporaine. Dans un dossier intitulé "Patates chaudes" : poétique, savoirs, politique, la 33e livraison de la revue Labyrinthe proposait en 2009 la traduction française de la seule introduction de Metahistory (1973), le plus célèbre des ouvrages de White. Les éditions de l'EHESS donnent aujourd'hui la version intégrale de Métahistoire, assortie de son sous-titre original L’imagination historique dans l’Europe du XIXe siècle, dans un texte établi par Jacques Dalarun, et présenté par Catherine König-Pralong.
Rappelons qu'un autre essai de Hayden White, L'Histoire s'écrit, est disponible aux éditions de La Sorbonne par les soins de Ph. Carrard, qui offre un large échantillon de la production scientifique de Hayden White, des années 1960 aux années 2010, et un parcours de principaux genres discursifs pratiqués par l’historien – l’essai, la recension, l’interview. Mais aussi l'entrée "Historiographie" de l'Atelier de théorie littéraire, ainsi que l'article signé par Brice Tabeling, "Éthique et politique de la transhistoricité littéraire", publié en postface à la 23e livraison de Fabula-LhT, "(Trans-)historicité de la littérature".