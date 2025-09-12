Hayden White, Métahistoire. L’imaginaire historique dans l’Europe du XIXe s. (trad. inédite)

Texte présenté par Catherine König-Pralong

Traduction inédite de Jacques Dalarun

Publié en 1973, traduit dans plus de dix langues et discuté de l’Amérique latine à la Chine, Métahistoire, le premier grand essai d’Hayden White, est aujourd’hui considéré comme l’un des jalons de l’aventure postmoderne, en particulier de son tournant linguistique.



Dans cette vaste enquête historiographique qui porte sur des auteurs comme Hegel, Marx, Nietzsche ou Michelet, Hayden White analyse les modalités d’écriture de l’histoire et de la philosophie de l’histoire au XIXe siècle, en mettant au jour leurs structures poétiques et linguistiques. Sa thèse : quel que soit l’effort fourni par l’historien pour refléter « objectivement » les événements, les faits historiques sont linguistiquement construits. Leur mise en intrigue procède toujours de choix orientés ; la transparence n’existe pas.



Depuis sa sortie, l’ouvrage a été âprement discuté à travers le monde. Cette traduction inédite, précédée d’une présentation qui retrace l’histoire de la réception du texte, donne enfin accès à une œuvre longtemps considérée comme « hérétique » en France.



