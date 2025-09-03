Jameson en France
En septembre 2024 disparaissait le philosophe américain et l'un des maîtres de la théorie critique dans le monde anglo-saxon : Fredric Jameson. Un colloque lui rendra hommage les 9 & 10 septembre prochain en Sorbonne, sous l'intitulé : "Jameson en France, la France en Jameson : du XIXe siècle à nos jours".
Rappelons qu'on peut lire dans Acta fabula un compte rendu de l'un de ses livres majeurs, L’Inconscient politique. Le récit comme acte socialement symbolique dont la version française était parue en 2012 aux Questions théoriques : "L’Histoire comme inconscient de la théorie" par Guillaume Peureux. Mais aussi la réédition aux éditions Amsterdam d'Archéologies du futur. Le Désir nommé utopie et autres sciences fictions d'abord paru aux Prairies ordinaires dans une traduction de Nicolas Viellescazes. Fabula en donne toujours à lire un extrait…