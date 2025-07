Fredric Jameson, French. Jameson en France, la France en Jameson : du XIXe siècle à nos jours (Paris)

Fredric Jameson, French.

Jameson en France, la France en Jameson : du XIXe siècle à nos jours

Du mardi 9 septembre 2025 au mercredi 10 septembre 2025.

Salle des actes, Paris 1 Panthéon Sorbonne, 54 rue Saint Jacques, 75005 Paris

—

Programme du colloque

Mardi 9 septembre

10h30 : accueil des participant⸱e⸱s

11h-11h30 : Introduction par Alice de Charentenay (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Edward Lee-Six (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Mathilde Roussigné (Université de Liège)

Session 1 : De la modernité et au-delà

• 11h30-12h : Nicolas Vieillescazes (Éditions Amsterdam), Le réalisme : de la dualité aux antinomies.

• 12h-12h30 : Vincent Chanson (Sophiapol), « Jameson, Pérec, Lukàcs et les antinomies du réalisme. »

• 12h30-13h : discussion, présidée par Alice de Charentenay

[Pause déjeuner]

• 14h30-15h : Chiara Collamati (Université de Liège), Théorie de l’idéologie et construction du sujet bourgeois. Flaubert lu par Sartre lu par Jameson.

• 15h-15h30 : Olivier Gloag : Une lecture jamesonnienne de Salammbô.

• 15h30-16h : discussion, présidée par Alexandre Feron (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

• 16h-16h30 : pause café

Session 2 : Jameson aujourd'hui

• 16h30-17h : Olivier Quintyn (Questions théoriques), Totaliser/détotaliser/narrativiser : que faire de L'Inconscient politique aujourd'hui ? Défis et usages.

• 17h-17h30 : Gisèle Sapiro (CNRS, EHESS), Penser les transformations de la littérature contemporaine avec Jameson et Bourdieu

• 17h30-18h : discussion présidée par Mathilde Roussigné

Mercredi 10 septembre

10h30-11h : accueil des participant⸱e⸱s

Session 3 : Jameson et la théorie I

• 11h-11h30 : Violeta Garrido (Université de Grenade), « Fredric Jameson et la réception de la théorie althussérienne »

• 11h30-12h : Adrien Durousseau (Sciences Po Paris), « Penser les échos entre l’écriture et la substance de la pensée de Fredric Jameson avec la situation sartrienne et l’autonomie relative althussérienne »

• 12h-12h30 : Hervé Oulc’hen (CPGE Poitiers, Lycée Aliénor d'Aquitaine), « La prévalence de l’espace. Lire Jameson au prisme de Sartre et Lefebvre »

• 12h30-13h : discussion, présidée par Edward Lee-Six

[Pause déjeuner]

Session 4 : Jameson et la théorie II

• 14h30-15h : Elsa Papageorgiou (Université Paris 8 Saint-Denis) : « Jameson lecteur de Lacan ; appropriations stratégiques et reconfigurations de la théorie marxiste »

• 15h-15h30 : Simon Tabet (Université Paris-Ouest Nanterre) : « Penser hors c(h)amps : dialectique de la différence et de la totalité chez Fredric Jameson (1983 – 1993) »

• 15h30-16h : Anton Jäger (Université d’Oxford) : « Jameson versus Veyne, or Two Varieties of Unconscious History »

• 16h-16h30 : discussion présidée par François Cusset (Université Paris-Ouest Nanterre)

16h30 : clôture des travaux et conclusion du colloque.