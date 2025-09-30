Le prix Malesherbes 2025 est décerné à Myriam Watthee-Delmotte pour Indemne. Où va Moby-Dick ?

Initié par l’Atelier-Musée de l’Imprimerie en 2021, le Prix Malesherbes, le Libraire du roi couronne, lors des journées européennes du patrimoine, un livre sur les livres : un roman, un essai, un récit, une nouvelle… qui parle des livres, publié en langue française dans l’année écoulée. Un livre qui dit la volupté de lire et écrire, qui illustre le pouvoir de la littérature et/ou de l’écriture.

Le jury est constitué de libraires, médiathécaires, professeurs et lecteurs/lectrices.

Les finalistes de l'édition 2025 étaient:

· Marie NDiaye pour Le Bon Denis (Mercure de France)

· Catherine Cusset pour Ma Vie avec Marcel Proust (Gallimard)

· Philippe Desan pour Montaigne-La Boétie, une ténébreuse affaire (Odile Jacob)

· Myriam Watthee-Delmotte pour Indemne. Où va Moby-Dick ? (Actes Sud)

—

Le Prix a été remis à l’Atelier-Musée de l’Imprimerie dans la ville de Malesherbes (Loiret) le dimanche 21 septembre 2025 à

Myriam Watthee-Delmotte, dont Indemne. Où va Moby-Dick ? est un premier roman après toute une vie consacrée à la recherche scientifique.

L’intrigue suit le chef d’œuvre de Herman Melville de sa parution en 1851 à nos jours, de New York à la Belgique en passant par la France et Saint-Petersbourg. Le récit est, comme chez Melville, raconté par Ishmaël, le seul rescapé du naufrage : il suit les pérégrinations du livre qui passe de mains en mains, est vendu, offert, perdu, trouvé, volé, prêté, enseigné, traduit, illustré, oublié ou mis au rebut ; parfois aussi, il sert de talisman ou de reliquaire. Il traverse les époques et les vicissitudes du monde en observateur. Il côtoie aussi d’autres livres sur les rayonnages avec lesquels il entre en dialogue. Une occasion d’évoquer les avatars d’un objet-livre, qui court de multiples dangers : l’eau, le feu, la poussière, les bombes en temps de guerre, les crocs des animaux sont effroyables pour lui. Et de montrer qu’un même récit peut être interprété de multiples manières, qu’il peut donner des impulsions d’actions, permettre d’aborder de biais les sujets qui font mal dans le vécu, servir de tremplin à la découverte du monde et de soi, encourager au questionnement et à l’accomplissement plus lucide de soi. Un livre qui permet aussi d’aborder l’importance de la littérature en tant que témoin du monde… par le récit littéraire lui-même et non par la théorie.