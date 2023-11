Sur le dos de la baleine

Fabula avait salué en 2018 la nouvelle traduction par Philippe Jaworski de l'impérissable roman de Melville pour la collection Quarto (Gallimard). C'est au tour de Richard J. King de nous entraîner sur La Mer déchaînée d'Achab, à bord d'un essai qui paraît à La Baconnière avec ce sous-titre : Une histoire naturelle de Moby Dick ; ce spécialiste des océans montre que ce grand roman de la mer publié en 1851 est le reflet de toutes les connaissances maritimes de son époque. Rédigé sous forme de récit-essai, le texte de Richard J. King nous emmène dans un voyage chronologique qui étudie les sources scientifiques de Melville, ce qu’il a utilisé et ce qu’il a déformé pour servir sa fiction. Il y compare les visions du monde du capitaine Achab et du narrateur Ismaël à celles que nous avons de l’océan aujourd’hui et soutient qu’Ismaël révèle les inclinations de Melville à une forme d’écologie. Fabula vous invite à découvrir un extrait de l'ouvrage…

Michel Pastoureau fait paraître de son côté une histoire de La Baleine (Seuil), et Adrien Mangili se demande comment la Renaissance a pensé la baleine dans un essai intitulé D’os et de vent (Classiques Garnier). SIgnalons aussi l'article donné par Dominique Bertrand au sommaire des Colloques en ligne de Fabula "Existences collectives" récemment mis en ligne : "Le cachalot, en meute et en famille, de Verne à Sarano : mutation des collectifs".

Jean Frémon reste quant à lui ébloui par La Blancheur de la baleine (POL) : c'est à l'enseigne de Moby Dick,qu'il a rassemblé des portraits personnels et des textes sur des écrivains et des artistes qu’il a rencontrés et connus comme autant d'aventurier de l'impossible, parmi lesquels Michel Leiris, Francis Bacon, Samuel Beckett, Louise Bourgeois, David Hockney, Etel Adnan, Paul Auster, Jean-Claude Hémery, Marcel Cohen, Roger Laporte, Bernard Noël, Jacques Dupin… Fabula vous invite également à feuilleter l'ouvrage…