Emiliano Cavaliere, Vincenza Perdichizzi, Enrica Zanin (dir.), Éthique et littérature aujourd'hui

Éthique et littérature aujourd’hui est le livre issu du colloque portant sur le même sujet qui a eu lieu en mars 2023 à l’Université de Strasbourg. Il se compose de quatorze articles qui cherchent à comprendre l’évolution présente des relations entre éthique et littérature. Si le tournant éthique marquait un nouvel intérêt critique pour les enjeux éthiques de la littérature, cet intérêt touche désormais tous les médias et porte à reconsidérer le statut de l’auteur, la valeur de l’œuvre et les conditions de sa réception. Le présent ouvrage invite le lecteur à retracer l’histoire de cette mutation, et à considérer en quoi les éthiques du care ont changé notre rapport à la littérature.

Avec les contributions de : Justine Brisson, Emiliano Cavaliere, Katie Ebner-Landy, Françoise Lavocat, Aline Lebel, Frédérique Leichter-Flack, Anthony Mangeon, Doriane Molay, Vincenza Perdichizzi, Matthias Roick, Roberto Rossi, Anne Tomiche, Lise Wajeman, Enrica Zanin.

