Le Théâtre d’Alphonse Daudet. Des succès oubliés

Sous la direction de Florence Bistagne, Romain Enriquez, Jean-Claude Ternaux et Bernard Urbani.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 674, 2025.

Les études présentes dans cet ouvrage s’interrogent sur l’œuvre théâtrale d’Alphonse Daudet, un peu oubliée aujourd’hui, composée d’adaptations romanesques et de créations remarquables. Romancier, conteur et chroniqueur, l’auteur des Lettres de mon moulin a beaucoup écrit pour le théâtre et surtout sur le théâtre.

Existe également en version reliée - EAN 9782406184911 - au prix de 79 EUR.