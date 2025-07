Jean-Pierre Schneider et Daniel Schulthess (dir.), Le mouvement. Actes du XXXIXe Congrès de l'ASPLF (Neuchâtel – 22-26 août 2023)

Les nombreuses contributions ici présentes constituent les actes du XXXIXe Congrès de l’Association des Sociétés de philosophie de langue française (ASPLF) qui s'est tenu à Neuchâtel (Suisse) en août 2023 sur le thème général du « Mouvement ». Dans ses usages multiples, le terme peut s’appliquer aussi bien au monde objectif qu'à toutes les activités humaines, politiques, sociales, intellectuelles, spirituelles ou artistiques. Aucun domaine de la philosophie ne peut faire sérieusement l'économie de ce concept fondamental. Des philosophes des cinq continents, s'exprimant en français, ont eu l'occasion d'exposer leurs réflexions et leurs analyses au cours de cinq journées d'études et de discussions. Les conférences plénières, les tables rondes ainsi que les interventions des « ateliers » ont pu être réparties dans les huit rubriques suivantes : ontologie, philosophie des sciences, philosophie morale, philosophie politique, philosophie de l'art et de la culture, philosophie ancienne, philosophie moderne et philosophie du contrat social.