Philippe Sansonetti, Patrick Boucheron (dir.), La ville du futur

Comment nos ancêtres voyaient-ils leur ville du futur ? Comment nos contemporains l’imaginent-ils ? Comment assurer la transformation et la résilience des villes existantes ? Comment concevoir et garantir la durabilité des villes nouvelles ? Comment répondre aux exigences de réduction des émissions de gaz à effet de serre des métropoles, tout en les adaptant aux changements climatiques ? Comment, dans ce contexte, faire évoluer les mobilités urbaines ? Comment, enfin, bâtir une ville accueillante pour toutes et tous ?

Pour que la ville du futur ne soit pas une utopie du passé, nous devons – des responsables politiques aux citoyens et citoyennes – nous emparer de ces questions qui sont autant de défis à relever.

Ce livre pose les jalons de cette réflexion collective en abordant l’espace urbain sous l’angle de l’histoire, de la biodiversité, de la santé, des matériaux et de l’organisation.

Philippe Sansonetti est microbiologiste. Il est professeur émérite au Collège de France, où il a été titulaire de la chaire Microbiologie et maladies infectieuses de 2008 à 2020, et à l’Institut Pasteur.

Patrick Boucheron est historien. Il est professeur au Collège de France depuis 2015, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle.

Sommaire

Philippe Sansonetti – Introduction : la ville du futur

Abréviations

Les villes dans le temps

Patrick Boucheron – Les passés urbains au futur de la ville

Thomas Le Roux – L’émergence du risque environnemental urbain et sa régulation aux XVIIIe et XIXe siècles

La biodiversité dans la ville

Philippe Clergeau – De la biodiversité urbaine à un urbanisme régénératif

Didier Fontenille et Florence Fournet – La ville du futur face au risque entomologique

Les vulnérabilités des mégapoles

Philippe Sansonetti – Évolution des écosystèmes microbiens et des risques sanitaires urbains sous les effets du dérèglement climatique et de l’anthropocène

Frédéric Keck – Préparer les villes du futur aux pandémies : la grippe aviaire H5N1 à Hong Kong, Istanbul et New York

Rémy Slama – De victimes du changement climatique, les villes peuvent-elles devenir le lieu privilégié de mesures d’adaptation et d’atténuation efficaces ?

La ville et ses nouveaux matériaux

Jean-Baptiste Fressoz – L’incendie du Palais de cristal et la matérialité de l’urbain

Armelle Choplin – Des villes de béton « Made in Africa »

Yves Bréchet – Matériaux pour la ville du futur

Nouvelle ville, nouvelle organisation

Laurent Delcayrou – La transformation des métropoles face aux enjeux climatiques et de transition énergétique

Frédéric Bourquin – La mobilité du futur, un équilibre instable

Ouverture

Patrick Boucheron – Les villes et le futur du monde : métropolisation et justice spatiale

Glossaire

Extrait :

« Sauf retournement extraordinaire, le futur de l’humanité est dans la ville. En 2022, 56 % de la population mondiale — soit environ 4,5 milliards d’habitants — vivaient en milieu urbain. D’ici 2050, si cette tendance se maintient, sept terriens sur dix seront citadins. […] Si cette concentration humaine est source de richesse économique et culturelle, elle induit également des risques, des fragilités et des inégalités parfois extrêmes qui rendent la ville vulnérable. Elle est par ailleurs génératrice d’effets environnementaux indésirables […]. »