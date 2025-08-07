Maria Teresa Ricci, Sandra Plastina (dir.), Pensée et écritures féminines en Europe au début de la modernité / Pensiero e scritture femminili in Europa all’inizio della modernità

Ce volume se propose ainsi d’apporter une contribution aux études en cours sur la pensée féminine en explorant les apports des femmes aux domaines de la littérature, de la philosophie et des arts pendant la première modernité.

Sur la « femme » à la Renaissance et à la première modernité, tant a été dit, notamment depuis les années 1970, et les nombreuses recherches en cours montrent toujours un intérêt particulier pour l’histoire de l’éducation de la femme et de sa pensée, pour son rôle intellectuel dans la société depuis le début de l’époque moderne. Les études sur la production féminine et la relation des femmes avec la connaissance, le savoir et l’écriture ont permis la découverte ou redécouverte de nombre d’écrits et de nouvelles éditions – critiques et commentées – d’ouvrages des XVIe-XVIIe siècles.

Table des matières

Maria Teresa Ricci et Sandra Plastina, Introduction

1. Statut de la femme et visions utopiques

Eleonora Carinci, «Voracissimi lupi contro timida agnella». La Querelle des femmes nella Vita di suor Felice Rasponi

Chiara Cassiani, «Una giudiciosa e intendente compagnia». La costruzione di un’utopia femminile nel Merito delle donne di Moderata Fonte

Anne Debrosse, Écrire ou s’unir, il faut choisir ! Fictions et réalités de misogamies féminines

2. Pensée philosophique : réflexions et investigations

Delfina Giovannozzi, «Favellar d’amore»: Nell’agone dialettico del Dialogo della infinità di amore di Tullia d’Aragona

Sandra Plastina, Conoscenza di sé e miglioramento della vita umana nella Nueva filosofia de la naturaleza del hombre di Oliva Sabuco de Nantes Barrera

Olgária Chain Féres Matos, L’étoile du nord: Christina de Suède, philosophe

Hélène Michon, Gabrielle Suchon ou la dé-construction d’une réputation. Un petit Traité de la foiblesse, de la legereté, & de l’inconstance qu’on attribuë aux femmes mal à propos

Donata Chiricò, « Je m’appelle Aristophile ». Gabrielle Suchon entre pratique et philosophie de la liberté

Emilio Maria De Tommaso, Émilie Du Châtelet e la questione delle forze vive

3. Expression poétique et dimension morale et publique

Erminia Ardissino, Il pensiero poetante e visionario di Chiara Matraini

Daniele Cerrato, Tra pubblico e privato: il Rinascimento di Laura Battiferri

4. Correspondance épistolaire

Eleonora Faricelli, Tra le righe. Alcune riflessioni su Chiara Matraini a partire dalle sue lettere

Massimo Scandola, Regards sur le quotidien et sur l’autorialité dans Le lettere familiari e di complimento (1650) d’Arcangela Tarabotti

5. Art et pouvoir

Adelina Modesti, La circolazione di ritratti nelle corti italiane e europee attraverso la corrispondenza delle donne di casa Medici

Index