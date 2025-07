Ariane Ferry, Judith le Blanc, Gwénaëlle Le Gras (dir.), Spectacles du crime féminin en Europe

Accompagnant la réévaluation par les sciences humaines de la violence des femmes, cet ouvrage explore les effets émotionnels et esthétiques de la spectacularisation du crime féminin et la production, à travers sa mise en scène (théâtre, opéra, cinéma), de figures de femmes fortes et fascinantes.

Pourquoi donner corps et voix aux femmes criminelles et criminalisées sur les scènes et les écrans, quand leurs agissements, leurs mots, leur assurance triomphante ou leur souffrance menacent les bonnes mœurs et un équilibre social reposant sur les inégalités de genre ? Quel plaisir trouble et puissant éprouve le spectateur à voir et écouter ces femmes, à les admirer, à souffrir ou jubiler avec elles que tout semble condamner ? Accompagnant la réévaluation par les sciences humaines de la violence des femmes, cet ouvrage interroge les effets émotionnels et esthétiques de la spectacularisation du crime féminin et la production, à travers sa mise en scène, de figures de femmes fortes.

Sommaire :

Introduction

1ère partie : Figurations de la criminelle à la scène et à l'écran : du mythe au discours social et politique

Chap. 1 : Criminelles mythiques et mythifiées : perspectives diachroniques et intermédiales

Jean-François Lattarico, La figure de Messaline (XVIIe-XXe siècles). Entre crime et érotomanie

Florence Filippi, Ordonner le meurtre. Quelques exemples d'interprétation du rôle d’Hermione entre la Révolution et la Restauration

Loïc Guyon, « Mademoiselle Sept Heures » : la représentation de Charlotte Corday sur la scène théâtrale française au XIXe siècle

Sophie Mentzel, Marguerite de Bourgogne, reine criminelle en représentation : théâtre et cinéma

Catherine Géry, Femme criminelle et violence sexuelle : le cas de la Lady Macbeth du district de Mtsensk (littérature et opéra)

Arnaud Duprat de Montero, La marâtre criminelle de Blancanieves (Pablo berger, 2012) ou la métaphore d’une filiation paradoxale

Chap. 2 : Nouveaux discours sur la criminalité féminine à la scène et à l’écran

Sophie Lucet, Expier la violence de la Révolution ? La périlleuse Théroigne de Méricourt (1902) de Sarah Bernhardt et de Paul Hervieu

Anne Bléger, L’infanticide et la suicidaire dans le cinéma français des années 1920 : le spectacle de la vulnérabilité féminine

Chiara Tognolotti, Mourir (et trahir) par amour : la criminalisation de l’homosexualité féminine dans Roma città aperta de Roberto Rossellini (1945)

Émilie Giaime, Séductrice et criminelle : le procès de Dominique Marceau / Brigitte Bardot dans La Vérité d’Henri-Georges Clouzot (1960)

Armelle Talbot, Un mariage et neuf enterrements : Liberté à Brême de Fassbinder (1971)

Cécile Auzolle, « Je l’ai tuée parce que je voulais avoir un enfant ». Meurtres au féminin dans les spectacles de Joël Pommerat

IIe partie : Enjeux idéologiques et esthétiques de la spectacularisation de la criminelle

Chap. 1 : Tensions entre criminalisation et fascination, hier et aujourd’hui

Sabine Gruffat, La méchanceté féminine sur la scène classique : une passion active ou subie ?

Cécilia Laurin, « Elle n’a que fureur et que vengeance en l’âme : / mais en si peu de temps que peut faire une femme ? » Modalités spectaculaires du crime féminin sur la scène cornélienne

Marie Saint-Martin, Clytemnestre en spectacle chez Eschyle, Sénèque et Alfieri : monstre idéologique, monstre esthétique

Caroline Giron-Panel, Maléfiques ? Magnifiques ! Criminelles bibliques sur les scènes lyriques ?

Chap. 2 : Enjeux esthétiques contemporains du crime féminin

Sana M’Selmi, « Un père n’est pas toujours la solution ». Le crime féminin : stéréotypie, mise en spectacle et valeurs dans le cinéma de Pedro Almodóvar

Delphine Edy, Valérie Dréville, une mère infanticide incandescente et spectaculaire

Ulysse Caillon, « J’aimerais tuer » : désirs criminels et identifications meurtrières dans le théâtre d’Angélica Liddell

Stéphane Hervé, Poppée et Octavie, par-delà bien et mal ? Pouvoir, sexualité et mise à mort de l’Incoronazione di Poppea à Poppea e Nerone

Sarah Nancy, L’opéra, spectacle d’un crime vocal féminin ? Écueils d’un scénario esthétique

Bibliographie

Index

Les auteur·ice·s