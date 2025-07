Marys Renné Hertiman, Camille de Singly (dir.), Construire un matrimoine de la bande dessinée. Créations, mobilisations et transmissions des femmes dans le neuvième art, en Europe et en Amérique

Peut-on encore raconter l’histoire de la bande dessinée sans parler des femmes qui y ont contribué ? Pourtant, jusqu’à tout récemment encore, les « Maîtres du neuvième art » étaient des hommes, occultant ainsi l’apport des créatrices. L’ambition de cet ouvrage est de restituer aux créatrices de BD la place qui leur revient, et de repenser l’histoire du neuvième art en s’attachant à des trajectoires, des sujets et des œuvres silenciés. S’appuyant sur les recherches menées par le groupe de travail « Les Bréchoises » en 2020-2022, le livre offre de multiples ressources permettant de dégager les contours d’un matrimoine de la BD en Europe et dans les Amériques, depuis le xixe siècle jusqu’à la période contemporaine.

Consacré à l’évolution esthétique, discursive, politique et genrée, il met ainsi en lumière le travail des coloristes, dessinatrices, éditrices et scénaristes ayant contribué à ce médium. Leur présence dans le champ professionnel de la BD en France, en Espagne, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Argentine, au Mexique, au Brésil et en Belgique constitue un héritage vaste et complexe dont les composantes, contrairement aux idées reçues, se comptent par centaines. Dès lors, l’ouvrage invite à relire l’histoire de cette forme d’expression dans une approche inclusive et transversale qui traverse les siècles et les espaces.

Sommaire

Avant-propos

Précisions terminologiques

Marys Renné Hertiman et Camille de Singly

Introduction

Cela ne fait que commencer

Première partie | Reconstituer une généalogie

Trina Robbins

Marlene Agius Sheynin (trad.)

Un siècle d’autrices de BD aux États-Unis

Marys Renné Hertiman et Camille de Singly

On croyait qu’elles n’étaient que cinq : les premières dessinatrices professionnelles de la BD franco-belge

Entretien avec Jessica Kohn

Maël Rannou

D’Yvette Lapointe à Zviane : les femmes dans la création de BD au Québec

Camille de Singly

Figures de l’ombre : la place des femmes dans la colorisation de la BD en France

Entretiens avec Kathrine Avraam, Isabelle Merlet et Albertine Ralenti

Marys Renné Hertiman

Tracer les constellations des créatrices de la BD française

Deuxième partie | Corps à corps : Résistances et représentations

Alfredo Guzmán Tinajero

Maylis Cazayus-Claverie (trad.)

Construire des liens par les cases : l’expérience féministe d’Esporádica

Claudia Jareño Gil et Anne-Claire Sanz-Gavillon

Dessiner contre le patriarcat dans l’Espagne franquiste

Les corps soumis et les corps rebelles dans l’œuvre de Núria Pompeia

Hélène Tison

Hothead Paisan (1991‑1996) de Diane DiMassa et Bitchy Butch (1991-1999) de Roberta Gregory

Deux gouines en colère résistent au patriarcat

Maria Clara da Silva Ramos Carneiro et Liane Azevedo de Souza

Représentations du corps des femmes par les femmes dans la BD brésilienne contemporaine

Hélène Camarade

Ulli Lust dans le paysage des autrices germanophones

L’exemple du traitement des violences sexuelles dans Trop n’est pas assez (2009)

Troisième partie | Faire corps : Collectifs et mobilisations

Thaís Batista Rosa Moreira

Le suffrage des femmes dans la bande dessinée en Argentine, aux États‑Unis et au Royaume-Uni

Camille de Singly

Ah!Nana et Wimmen’s Comix : deux aventures collectives d’autrices en bande dessinée

Marys Renné Hertiman

Faire corps : collectifs et fédérations des femmes dans la bande dessinée

Entretiens avec Christelle Pécout, Jeanne Puchol et Johanna Schipper

Pierre Nocérino

Faire corps ou faire groupe ?

Le cas des autrices de la BD française contemporaine

Appendices

Bibliographie

Contributeurices

Index des créatrices, collectifs et revues mentionnés dans l’ouvrage

Remerciements