Histoire(s) en mouvement (dir. Catherine Courtet, Mireille Besson, Françoise Lavocat & François Lecercle)

En dessinant un espace où les points de vue se confrontent et coexistent, le théâtre permet une expérimentation infinie des comportements, des croyances et des émotions, des sentiments et des valeurs.

Grâce au dialogue entre la création théâtrale et la recherche en sciences humaines et sociales ainsi qu’en neurosciences cognitives, connaissances scientifiques et expérience sensible se conjuguent.

Ces rencontres ouvrent de nouveaux détours pour penser l’actualité, les identités, les colères ordinaires, les déchirures des dominations et des guerres, tout autant que les conditions de la justice et la possibilité d’un monde commun.

Issu des 11e Rencontres Recherche et Création organisées par l’Agence nationale de la recherche et le Festival d’Avignon, cet ouvrage a été coordonné par Catherine Courtet, responsable scientifique, Agence nationale de la recherche ; Mireille Besson, directrice de recherche, CNRS, Aix-Marseille Université ; Françoise Lavocat, professeure, université Sorbonne Nouvelle ; François Lecercle, professeur émérite, Sorbonne Université.

Avec les contributions de Baptiste Amann, Anne Bellon, Philippe Blache, Simon Bréan, Boris Charmatz, Séverine Chavrier, Robert Darnton, Alizée Delpierre, Daniel Gaxie, Évelyne Heyer, Laurent Papot, Tiago Rodrigues, Baudouin Woehl, Olivier Zunz.

Parcourir sur Fabula le sommaire de l'ouvrage…

Télécharger les articles en open access…