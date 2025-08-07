Sandrine Berrégard et Francesco D'Antonio (dir.), Théâtre et Éthique en Europe sous l’Ancien Régime

Théâtre et Éthique en Europe sous l’Ancien Régime

Sous la direction de Sandrine Berrégard et Francesco D'Antonio

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 664, 2025.

Parce que le théâtre européen du XVIe au XVIIIe siècle fait appel à des caractères dont chacun se définit par un type de discours et de comportement, il constitue un lieu d’expression et de réflexion privilégié sinon de valeurs universelles du moins de la morale sur laquelle repose la société du temps.

Table des matières…

—

Existe également en version reliée - EAN 9782406176787 - au prix de 85 EUR.