Collectif Nuée, À l’épreuve de l’art. Expériences esthétiques et attitudes philosophiques

Sommes-nous à l’heure d’une crise de l’art et de l’expérience esthétique ou à celle de leur renouveau? Que l’on s’en inquiète ou que l’on s’en réjouisse, les transformations du sensible, portées par des artistes ou par des pratiques esthétiques anciennes, nouvelles et renouvelées, reconfigurent notre sensibilité et nos manières de la penser. Or, si le sensible se définit par sa diversité, comment rendre compte de ses pouvoirs et de sa signification pour notre temps sans écraser ce divers sous une théorisation trop générale ou issue d’un autre domaine de pensée?

Ce recueil entend montrer, et défendre comme méthode et comme attitude, la nécessité d’éprouver la singularité des œuvres et des pratiques, dans leur facture comme dans leur réception, pour dégager la portée philosophique de ces transformations sensibles et permettre à la philosophie esthétique et à la philosophie de l’art de se réfléchir elles-mêmes.

Sommaire…