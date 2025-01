Le Pygmalion de Rousseau (Fribourg, Suisse)

Spectacle

Vendredi 14 fév 2025 - 20h00

Samedi 15 fév 2025 - 18h00

Dimanche 16 fév 2025 - 18h00

Au centre de la réflexion de Pygmalion, le mythe d’un sculpteur qui tombe amoureux de sa propre création et prie Aphrodite de lui donner vie pour qu’il puisse l’épouser, questionnant ainsi nos désirs déraisonnables de voir nos fantasmes se réaliser...

Ce spectacle a lieu au Musée d'art et d'histoire de Fribourg, dans la salle du Lapidaire.

Une visite du musée est proposée une heure avant la représentation.

Voir des extraits du spectacle…

—

mise en scène collectif

conception accompagnement Michel Toman

assistanat mise en scène, dramaturgie Nathalie Kremer

conception interprétation Joséphine de Weck, Nicolas Müller, distribution en cours

scénographie Simon Lambelet

création lumière, régie générale Simon Lambelet

costumes David Schafer

administration Claire Felix

production Zufallkollektiv

partenariat Equilibre-Nuithonie – Fribourg (résidence de création)

soutiens Musée d’art et d’histoire MAHF & Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle, Agglomération de Fribourg, Canton de Fribourg, Loterie Romande, La Grange - Centre / Arts et Sciences – UNIL

—

Le dimanche 16 février 2025, 16h15 – 17h15, salle du Lapidaire :

"Rousseau et le mythe de Pygmalion".

Conférences de Nathalie Kremer (Sorbonne nouvelle & Institut Universitaire de France) et Timothée Léchot (Univ. de Fribourg)

La petite «scène lyrique» de Rousseau s’inscrit dans la grande tradition culturelle du mythe de Pygmalion qui remonte aux Métamorphoses d’Ovide. Comment Rousseau se situe-t-il par rapport à la tradition littéraire de ce mythe de l’artiste amoureux ? Et quelle est la place de ce texte dans l’ensemble de l’œuvre du philosophe ?



Nathalie Kremer est Maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Nouvelle et membre de l’Institut Universitaire de France. Elle s’intéresse à la littérature du 18e siècle, à la théorie de l’art classique et à la critique d’art aux 18e et 19e siècles.

Timothée Léchot est professeur assistant à l’Université de Fribourg. Il s’intéresse à la littérature du 18e siècle, à la poésie classique, au journalisme d’Ancien Régime et à Jean-Jacques Rousseau en particulier.