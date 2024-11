Le genre manifeste. Table ronde (Paris Sorbonne)

À l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif Les Manifestations du genre. Négociations, émancipations, cristallisations (collection "Le genre manifeste", Sorbonne Université Presses), une table ronde est organisée le 26 novembre de 18h à 20h, afin de présenter l'ouvrage et entendre trois des contributrices qui y ont participé, Florence Rochefort, Aurélie-Ambre Cordet et Eliane Viennot.

La table ronde aura lieu à Sorbonne Université, amphithéâtre Quinet

26 novembre, 18h-20h

L'événement est ouvert au public.

Inscription obligatoire, en écrivant à cette adresse : judithsl@yahoo.com

Florian Alix, Pierre-Marie Chauvin, Victor Coutolleau, Judith Sarfati Lanter (éd.), Les Manifestations du genre. Négociations, émancipations, cristallisations, Sorbonne Université Presses, coll. "Le genre manifeste", 2024:

La notion de genre est aujourd’hui centrale dans la vie intellectuelle, mobilisée aussi bien dans les différentes disciplines du champ académique que dans les discours médiatiques ou dans le débat public. Elle circule sans cesse à travers le monde, en des langues variées, objet de débats, parfois polémiques, éventuellement d’incompréhensions, mais aussi de revendications, pour la préservation et l’acquisition de droits, ou bien encore dans des mouvements de dénonciation de comportements sexistes. Sans cesse, le genre se manifeste, dans les discours et les institutions.

L’omniprésence de la question du genre peut confronter à une forme de vertige : si le genre se manifeste partout et tout le temps, si l’on est amené à le manifester aussi bien en le confirmant, en l’ignorant, qu’en le contestant, est-il possible de ne pas « le faire » ? Si le genre se manifeste partout, comment trouver le recul critique nécessaire pour en expliquer les mécanismes ? Comment rendre compte de la diversité des manifestations du genre et l’organiser, jusqu’à éventuellement parvenir à penser une suspension ou un trouble ? Être confronté à ces questions implique de s’interroger sur la notion elle-même, mais aussi sur les échelles de ses manifestations, et les critères de ses définitions. C’est là l’enjeu de cet ouvrage dont la perspective est pluridisciplinaire, mobilisant les approches et les méthodes les plus variées.