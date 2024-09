F. Alix, P-M. Chauvin, V. Coutolleau & J. Sarfati Lanter (dir.), Les Manifestations du genre

La notion de genre est aujourd’hui centrale dans la vie intellectuelle, mobilisée aussi bien dans les différentes disciplines du champ académique que dans les discours médiatiques ou dans le débat public. Elle circule sans cesse à travers le monde, en des langues variées, objet de débats, parfois polémiques, éventuellement d’incompréhensions, mais aussi de revendications, pour la préservation et l’acquisition de droits, ou bien encore dans des mouvements de dénonciation de comportements sexistes. Sans cesse, le genre se manifeste, dans les discours et les institutions.

L’omniprésence de la question du genre peut confronter à une forme de vertige : si le genre se manifeste partout et tout le temps, si l’on est amené à le manifester aussi bien en le confirmant, en l’ignorant, qu’en le contestant, est-il possible de ne pas « le faire » ? Si le genre se manifeste partout, comment trouver le recul critique nécessaire pour en expliquer les mécanismes ? Comment rendre compte de la diversité des manifestations du genre et l’organiser, jusqu’à éventuellement parvenir à penser une suspension ou un trouble ? Être confronté à ces questions implique de s’interroger sur la notion elle-même, mais aussi sur les échelles de ses manifestations, et les critères de ses définitions. C’est là l’enjeu de cet ouvrage dont la perspective est pluridisciplinaire, mobilisant les approches et les méthodes les plus variées.

Table des matières

Introduction

par Florian Alix, Pierre-Marie Chauvin, Victor Coutolleau & Judith Sarfati Lanter

Première partie

Jouer (avec) le genre : négocier avec les normes

Margot Déage · « Elle fait trop sa meuf » : manifestations du genre féminin au collège et en ligne

Clément Scotto di Clemente · La chronique homosexuelle, lieu manifeste de l’interrogation du masculin

Thibaut Casagrande · Féminités spectaculaires : le genre du cinéma raconté par le roman

Mahaut Rabaté · La voix du genre comme manifestation politique chez Assia Djebar et Tahar Ben Jelloun

Irène Gayraud · « Folles femmes » de Gabriela Mistral : des femmes qui (se) manifestent en poésie ?

Gaëlle Lacaze · Stratégies sexuelles féminines en Mongolie contemporaine

Deuxième partie

(Dés)instituer le genre : cristallisations et transformations du genre à l’échelle du collectif

Sophie Albert & Clovis Maillet · Le lait, le sang et la chair. Manifestations et brouillages du genre dans quelques épisodes hagiographiques et épiques des xiiie-xive siècles

Elara Bertho · Ruser avec la féminité. Trois femmes autour de Samori Touré (Guinée, xixe‑xxe siècles)

Agathe Bernier-Monod · À pas feutrés. L’entrée des femmes dans les parlements allemands (1919-1933)

Christian Brouder, Beate Collet, Michela Petrini, Élise Verley · Comment le genre se manifeste‑t‑il dans les études supérieures d’informatique et de physique ?

Sandrine Montin · La poésie d’Audre Lorde : écriture, publication, réédition, traduction. Le genre en question

Éliane Viennot · Inextricablement lié aux autres : le chantier linguistique

Troisième partie

Contester le genre : résistance et revendications d’émancipation

Florence Rochefort · Stratégies féministes de visibilité (France, xixe‑xxie siècle)

Julia Descamps · « Justice machiste ? Escrache féministe ! » Manifester la violence de genre dans l’espace public argentin

Aurore Turbiau · Québécoises deboutte ! Une revue pour manifester le mouvement des femmes

Ambre-Aurélie Cordet · Réformer le roman de formation féminine ou le refus de la « féminisation » (de l’entre-deux-guerres à l’après-guerre)

Virginie Julliard · Le rôle des images dans l’engagement émotionnel à l’égard du genre sur Twitter

Arnaud Alessandrin · Les manifestations du genre et la question « trans » : vers de nouvelles formes d’être au genre

Notices bio-bibliographiques