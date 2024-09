Repenser l'éducation pour tous : Vers une approche diversifiée de l'apprentissage tout au long de la vie

Argumentaire



Dans un contexte de transformations contemporaines complexes et contradictoires, l'éducation joue un rôle crucial pour préparer les individus et les communautés à affronter les tensions engendrées par ces changements, en leur fournissant les compétences nécessaires pour s'adapter et réagir de manière appropriée. Selon le rapport de l'UNESCO intitulé « Repenser l'éducation : vers un bien commun mondial » (2015), l'éducation du 21e siècle doit être axée sur le respect de la vie et de la dignité humaine, la justice sociale et le partage des responsabilités pour un avenir durable. L'enjeu est donc de repenser l'éducation dans un monde en mutation afin de répondre aux différents objectifs de l'éducation au développement durable. Le développement récent des recherches en éducation (formelle, non-formelle et informelle) a suscité diverses réflexions pluridisciplinaires, interdisciplinaires voire transdisciplinaires, et a proposé plusieurs approches novatrices visant à promouvoir l’acte d’enseigner, d’éduquer et de former (Fournier, 2016 ; Jonnaert & Laurin, 2005).

Les recherches didactiques offrent une perspective pour penser l’éducation et ses enjeux. Elles ont contribué à inventorier les activités et à caractériser les situations d’enseignement-apprentissage (Lebeaume & al., 2011). Cette contribution a ciblé trois axes : la production des connaissances et des savoirs, l’explication de l’acte éducatif sous ses différentes facettes (éducation, enseignement, formation) et la prospection en garantissant une éducation tout au long de la vie et en réduisant les inégalités. Ces orientations offrent des pistes pour réfléchir sur les recherches en sciences de l’éducation, notamment d’un point de vue didactique, et sur leurs apports pour l’éducation du 21e siècle (Hofstetter & Schneuwly, 2001).

Ce colloque met l’accent sur l'importance d'une éducation continue et adaptable face aux changements rapides de notre société. L'apprentissage tout au long de la vie permet aux individus de constamment renouveler leurs compétences et connaissances, favorisant ainsi une meilleure inclusion sociale et une participation active à la vie communautaire et professionnelle. Cette approche est particulièrement pertinente dans le cadre de l'éducation des adultes qui se focalise sur les besoins et les caractéristiques spécifiques des apprenants adultes. L'analyse des pratiques enseignantes, un autre axe clé de ce colloque, permet de mieux comprendre les dynamiques pédagogiques et d'optimiser les méthodes d'enseignement. Comme le souligne Gérard Sensevy dans ses travaux, l'analyse des pratiques offre une vision systématique des interactions entre les enseignants, les élèves et les contenus d'apprentissage, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité éducative.

Ce colloque international s’adresse aux enseignants-chercheurs, docteurs, doctorants et professionnels de l’éducation et proposera des communications en session et des posters.

Axes du colloque:

Axe 1 : L’apport des didactiques des disciplines dans la promotion de l’éducation tout au long de la vie (formelle, informelle et non-formelle) et dans le développement durable.

Axe 2 : Qualité et variété des dispositifs d’éducation et de formation continue.

Axe 3 : L'équité en éducation : stratégies pour créer des environnements d'apprentissage inclusifs.



Calendrier et modalités de soumission



Date limite de dépôt des résumés : 15 septembre 2024

Réponse du comité scientifique : 01 octobre 2024

Diffusion du programme détaillé en ligne : 15 octobre 2024

-Les propositions de communication doivent parvenir au comité scientifique via le site du colloque :

https://adult-educ.sciencesconf.org/

- Le texte doit respecter les normes exigées par la communauté de la recherche en éducation et les règles présentées ci-dessous.

- Le résumé, comprend, après le titre : le nom et le prénom de l’auteur (ou des auteurs), l'affiliation, l'adresse électronique.

- Le titre général soit le plus court possible (≤ 60 caractères).

- Une liste de 5 mots-clés maximum est exigée

- Le résumé ne doit pas excéder 500 mots hors références bibliographiques.

Le contenu du résumé attendu est le suivant : problématique, méthodologie et principaux résultats

Les références doivent respecter les normes A.P.A (7ème édition).

Présidente du colloque Donia Ben Miloud : DVV international

Vice présidente Monia Manai : Université virtuelle de Tunis

Comité scientifique

Présidente: Kaouther RASSAA : Université de Tunis El Manar

Vice-présidente: Mouna HIDOUSSI: Université de Sherbrooke

· Afifa MAHJOUB : Université de Jendouba

· Anoir KOUKI: Université de Jendouba

· Béatrice PUDELKO: Université TELUQ

· Chiraz KILANI : Université virtuelle de Tunis

· Fatima BOUSADRA: Université de Sherbrooke

· Hajer BEN JOMAA : Université de La Mannouba

· Hakim HARITI : Université d’Alger 3

· Hallouma BOUSSAADA: Université virtuelle de Tunis

· Khalid NAB: Université Sulatn Moulay Slimane, Maroc

· Jean-Luc BEDARD: Université TELUQ

· Inen AKROUTI : Université de Jendouba

· Katarina POPOVIC : Université de Belgrade

· Lotfi HAJLAOUI: Université Virtuelle de Tunis

· Najoua GHRISS : Université virtuelle de Tunis

· Otilia HOLGADO: Université de Sherbrooke

· Regina EGETENMEYER : Université de Wursburg

Comité d'organisation

· Présidente Jamila MIMOUNI : Université virtuelle de Tunis

· Vice-président : Safouen ALAYET : DVV international

· Afifa MAHJOUB: Université de Jendouba

· Ahlem OUESLATI : Université virtuelle de Tunis

· Anoir KOUKI: Université de Jendouba

· Fayçal BOUZAZI : Université virtuelle de Tunis

· Hatem GHRAB : Université virtuelle de Tunis

· Inen AKROUTI: Université de Jendouba

· Kaouther RASSAA : Université de Tunis El Manar

· Leila JMEL: Université virtuelle de Tunis

· Mariem HARABI : Université virtuelle de Tunis

· Meissa OUERGHI: Université virtuelle de Tunis

· Mouna HIDOUSSI: Université de Sherbrooke

· Salem SAAIDIA : Université virtuelle de Tunis

· Rached CHAKHARI : Université virtuelle de Tunis

· Radhia NEFZI HOUIMLI : Université virtuelle de Tunis

· Rahma DAHMANI : Université Paul Sabatier

· Youssef AOUADI : Université virtuelle de Tunis