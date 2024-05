Table ronde autour du livre de Matthieu Dupas, La Galanterie comme mode de vie. Amour, civilité et mariage dans Mélite ou Les Fausses Lettres de Pierre Corneille (Sorbonne nouvelle)

Samedi 25 mai, de 9h00 à 12h00

sur le campus Nation de la Sorbonne Nouvelle (salle C 402), le mouvement Transitions organise une table ronde

autour du livre de Matthieu Dupas :

La Galanterie comme mode de vie. Amour, civilité et mariage dans Mélite ou Les Fausses Lettres de Pierre Corneille,

(Paris, Classiques Garnier, 2023).

avec Hélène Merlin-Kajman, Sarah Nancy, Françoise Poulet, Brice Tabeling, et en présence de l'auteur.



Matthieu Dupas est Assistant Professor au département de Français et d'Italien de Northwestern University (Chicago, USA). Il propose de lire Mélite ou Les Fausses lettres (1629) de Pierre Corneille à la lumière de l’histoire et de la théorie du genre et de la sexualité afin de mettre au jour la structure historique et sociopolitique de la galanterie du XVIIe siècle.

Il sera possible de suivre la séance sur Zoom :