Château et littérature. XXXIIe Rencontres d'archéologie d'histoire en Périgord (Périgueux & Sainte-Mondane)

XXXIIe RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE EN PÉRIGORD

Château et littérature

26, 27 et 28 septembre 2025

Périgueux, L’Odyssée-Théâtre de Périgueux, salle Montaigne

Château de Fénelon à Sainte-Mondane (Dordogne)

Entrée gratuite

Du Moyen Âge à nos jours – des guerres féodales, puis des guerres de religion et des assauts de la Révolution à la résidence d’écriture –, le château offre un lieu favorable à la création littéraire, en temps de guerre comme en temps de paix : un refuge, un cadre approprié permettant à l’écrivain, reclus volontaire ou non, de trouver la sérénité, la solitude nécessaire à la réalisation de son œuvre et parfois aussi des sources et des ressources. La littérature produite au château s’exprime dans des œuvres de natures fort différentes : poésie, théâtre, romans, chroniques, mémoires, correspondance, dictionnaires, textes philosophiques et bien d’autres encore… Le château est aussi décor voire moteur de fictions littéraires, de la légende arthurienne jusqu’à la bande dessinée et aux romans d’heroic fantasy, sans oublier la littérature enfantine. Le roman historique permet d’initier les enfants aux sociétés châtelaines. Le genre fantastique use d'un cadre castral afin d'entraîner les lecteurs jusqu'aux portes de l'étrange.

Des textes très variés – des plus frivoles aux plus terribles – mettent en scène des châteaux réels, inspirés du réel ou entièrement sortis de l’imagination de l’auteur. Ils en modifient la perception et la représentation jusqu’à la métaphore. Lieu d’asile dans le Décaméron de Boccace, symbole d’un passé idéalisé chez les romantiques, décor dramatique susceptible de multiples rebondissements dans la littérature populaire ou espace hanté dans le roman gothique, le château se métamorphose au prisme du texte.

On ne saurait citer tous les châteaux périgourdins qui pourraient illustrer ces thèmes tant la liste des écrivains qui y ont puisé leur inspiration ou y ont trouvé refuge serait longue, de Bertrand de Born en passant par Montaigne, bien sûr, ou encore Brantôme, Eugène Le Roy, la marquise de Pindray d’Ambelle, Catherine Pozzi ou Georges Arnaud… C’est au château de Fénelon « forteresse des arts et des lettres », à Sainte-Mondane, aux confins du Périgord et du Quercy, que François de Salignac de La Mothe Fénelon (1651-1715) a vu le jour. Ses souvenirs d’enfance et de jeunesse dans ce château provincial ont nourri son œuvre. Rédigée sous d’autres cieux, elle devait lui apporter gloire et succès, à Paris et à la cour. Tout récemment, son château a fourni l’un des décors de la série télévisée Fortune de France, inspirée du roman de Robert Merle (1908-2004)...

VENDREDI 26 SEPTEMBRE L’Odyssée-Théâtre de Périgueux, salle Montaigne

8h30 Accueil des participants.

8h45 Ouverture du colloque par Anne-Marie Cocula, présidente des Rencontres.

Actualités de l’archéologie

9h00 Céline Lagarde-Cardona, Service archéologique de la Dordogne, Le site de Marsac-sur-l’Isle, PériOuest (Dordogne). Un établissement rural de La Tène finale et une occupation rurale médiévale.

9h30 Frédéric Prodeo, INRAP – NAOM, et Luc Bourgeois, Université de Caen-Normandie, CRAHAM UMR 6273, Les seigneurs du marais. La résidence fossoyée de la Mothe de Pineuilh (Gironde, Xe-XIIIe siècle).

10h00 Christelle Ehrhardt, INRAP – NAOM, Ausonius UMR 5607 – CNRS - Université Bordeaux Montaigne, Le château de Saint-Germain-du-Salembre en Dordogne : une histoire ancienne réécrite par l’archéologie.

11h00 Christian Scuiller et Morgane Lesueur, INRAP – NAOM, L’église Saint-Martin de Plazac (Dordogne) : extension et diversification des études.

11h30 Melissa Donadeo, restauratrice, Les peintures murales du chœur de l'église Saint-Martin de Plazac (Dordogne) : comment rendre lisible des campagnes successives de décors sans en détériorer un seul.

12h00 Loïc Mazou, Sasha Peignot, Virginie Parcollet, ÉVEHA, Périgueux : les conteneurs enterrés, fenêtres sur le passé.

Le château, refuge littéraire

13h45 Laurent Bolard, Université Paris-IV, Le retrait du monde. Le château comme refuge dans le cadre du Décaméron.

14h10 Isabelle Guégan, Université de Bretagne occidentale, Rédiger un dictionnaire à l’ombre du manoir ou l’œuvre du chevalier de Coëtanlem.

14h35 Charles-Eloi Vial, Conservateur à la BnF, Les bibliothèques des anciens serviteurs de l'Empire.

15h15, Marie-Claude Javerzat, Université de Bordeaux, Comment de jeunes lecteurs d’Anne Pietri se représentent Versailles.

15h40, Florence Boulerie, Université Bordeaux Montaigne, Faire un château : une reconstruction castrale littéraire et ironique au sortir de la Révolution.

Architectures fantastiques

16h30 Judith Trouilleux-Leca, Université Clermont Auvergne, Le château, architecture du fantastique chez George Sand et Alexandre Dumas.

16h55 Claire Barel-Moisan, CNRS-ENS Lyon, Les châteaux des savants dans la littérature d’anticipation.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE Salle des fêtes de Sainte-Mondane (Dordogne)

Le château, creuset de la mémoire familiale

10h30 Jean-François Delmas, Conservateur général du patrimoine, Brantôme au château de Richemont : la fabrique du mémorialiste.

10h55 Natacha Abriat, Conservatrice générale du patrimoine, Le château de Castries en Languedoc, œuvre de pierre d’un duc écrivain.

11h40 Fanny Drouot, Université de Bourgogne, Les châteaux d’Émile Zola. Le devenir du château en régime naturaliste.

12h05 Claude-Isabelle Brelot, Université Lyon-2, L’image du château dans la littérature de second rayon (XIXe siècle).

14h30 Visite guidée du château de Fénelon

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE L’Odyssée-Théâtre de Périgueux, salle Montaigne

Du goût gothique à l’âge romantique

9h00 Régis Ritz, Université Bordeaux Montaigne, Le roman gothique anglais : quand le château devient personnage…

9h25 Milena Lenderová, Université de Pardubice (République tchèque), Gabriela Josepha de Schwarzeneberg (1825-1842) et son roman scottien.

9h50 Gabrielle Bornancin-Tomasella, Université Grenoble Alpes, Château des pairs : Le retour au château dans la littérature romantique.

Le château, monument littéraire

10h30 Théo Liziard-Perier, Université de Caen Normandie, La construction monumentale du château pour la littérature.

10h55 Claudine Nédelec, Université d’Artois, Le génie d’un lieu où se partagent les mémoires : Saint-Fargeau.

11h30 Florence Boulerie, Université Bordeaux Montaigne, Conclusions du colloque.

Site web : https://rcperigord.hypotheses.org/2175

