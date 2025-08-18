"Des livres pour jeunes filles ? Livres de présent et lecture féminine en France à l'âge romantique (1829-1850)". Conférence de Marine Le Bail (en ligne)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Marine Le Bail (U. Toulouse-Jean Jaurès), qui s’intitule

« Des livres pour jeunes filles ? Livres de présent et lecture féminine en France à l'âge romantique (1829-1850) »,

et qui aura lieu le vendredi 5 septembre 2025, de 12 h à 13 h (EST).

L’événement se déroulera exclusivement en ligne, sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à y assister doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/qEW6k3toaK4MGwb19

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/56087