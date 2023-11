Ravages retrouvé

Jugé obscène, Ravages, le grand roman de Violette Leduc paraît en 1955, amputé sur décision de la censure de ses cent cinquante premières pages (épisode ultérieurement publié sous le titre Thérèse et Isabelle) et de plusieurs passages clés. Pour l'autrice, "c’est un assassinat", et Ravages est pour elle un roman mort-né. Aujourd’hui, pour la première fois, Thérèse et Isabelle retrouve Ravages. La collection "L’Imaginaire" (Gallimard) propose une édition hors-série annotée par Alexandre Antolin, Mireille Brioude et Anaïs Frantz, augmentée des passages censurés, repérés à l’encre violette, et préfacée par Mathilde Forget et Camille Froidevaux-Metterie. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

(Photo : Violette Leduc dans un bar parisien en 1954 ©Henri Cartier Bresson)