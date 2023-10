Violette Leduc, Ravages (éd. augmentée)

Édition d'Alexandre Antolin, Mireille Brioude et Anaïs Frantz.

Édition publiée sous la direction de Margot Gallimard.

Préfaces de Mathilde Forget et Camille Froidevaux-Metterie

Pensé comme un roman de formation et d’émancipation, l’ouvrage retrace l’itinéraire amoureux de Thérèse, l’alter ego de Violette Leduc, de l’adolescence à la maturité. Thérèse aime Isabelle, puis Cécile, puis Cécile et Marc, puis Marc.

Jugé obscène, Ravages est censuré en 1955. Le livre paraît amputé des cent cinquante premières pages (Thérèse et Isabelle) et de plusieurs passages clés (les scènes du taxi, de la chambre d’hôtel et de l’avortement final). « C’est un assassinat » pour Violette Leduc. La censure déséquilibre l’ouvrage et en modifie la portée. Ravages est un roman mort-né.

Aujourd’hui, pour la première fois, Thérèse et Isabelle retrouve Ravages. L’Imaginaire propose une édition hors-série annotée et augmentée des passages censurés, repérés à l’encre violette. L’occasion unique de redécouvrir le roman subtil et engagé d’une pionnière féministe.

Feuilleter l'ouvrage…