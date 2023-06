Les pièces de Molière ont-elles été écrites par Corneille ? Celles de Shakespeare par Florio ? Les poèmes d’Homère par une femme ? Dans un nouvel essai qui paraît dans la collection "Libre cours" déjà saluée par Fabula, où il avait récemment fait paraître Moyen Âge et critique littéraire, Alain Corbellari se penche sur Le complot en littérature. Il y explore ces opinions littéraires hétérodoxes qui, au-delà de la simple mystification, dérivent vers le complotisme : de fait, des complots littéraires ont bel et bien existé dans les Lettres : de fausses chartes ont été écrites au Moyen Âge et des auteurs de l’époque romantique ont falsifié ou inventé des sources pour satisfaire le désir de racines de leurs contemporains. Mais ceux qui traquent ces complots peuvent aussi être dépassés par leur volonté de découvrir "ce qu’on nous cache" ; et les motivations des personnes qui ont voulu à toute force nous persuader que Shakespeare, Molière, Homère n’étaient pas ce que l’on croyait doivent être questionnées. Fabula donne à lire l'introduction de l'ouvrage avec l'aimable autorisation de l'éditeur…

Georges Forestier consacre de son côté tout un livre à Molière, le mystère et le complot (Hermann) : dans la foulée de la remise en cause de Shakespeare, accusé depuis le XIXe siècle de n’être pas l’auteur de ses pièces, Pierre Louÿs proclama en 1919 que les comédies de Molière avaient été écrites en secret par Pierre Corneille. La faiblesse des arguments de Louÿs fit rapidement oublier l’affaire, mais l’idée d’un complot s’implanta malgré tout dans quelques esprits, et le sentiment que de nombreux mystères entourent Molière s’installa durablement. Georges Forestier analyse l’écart immense qui sépare les manières respectives de Corneille et Molière de composer leurs pièces de théâtre, et rétablit la réalité de leurs rapports. Il propose ce faisant une réflexion sur les processus intellectuels et cognitifs qui font naître et se perpétuer des théories complotistes capables de renverser des vérités attestées. Fabula vous invite à lire I'Introduction de l'ouvrage…

Rappelons qu'une récente livraison de la revue lausannoise Archipel propose de comprendre le complot comme un phénomène narratif, et à sa façon créateur, passible d'une analyse conduite en termes d'histoire littéraire, de narratologie, de science politique et même de fiction.

Et signalons par anticipation les sommaires à paraître de la revue ELFe XX-XXI sur les "Fictions du complot", sous la direction de Chloé Chaudet et Ivanne Rialland, et de la revue Sociopoétiques : "Sociopoétique du complot", coordonné par Chloé Chaudet.

(Illustr.: Une collaboration, de Jean-Léon Gérome, 1873)