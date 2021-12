Contrairement à son habitude, le quarante-troisième numéro d'Archipel choisit pour son Cahier une thématique brûlante d'actualité : celle du complot, dont il propose différentes lectures, se situant au-delà d'une dimension purement sociologique dénonçant le danger des "théories du complot". Car le complot peut aussi se comprendre comme un phénomène proche du récit, construisant une réalité alternative, qui propose une certaine lecture du monde dans lequel nous vivons. Les textes de ce numéro s'y intéressent donc sous différents angles : histoire littéraire, narratologie, science politique et fiction, ce volet s'essaie à une approche nouvelle du complot, l'exposant en tant qu'il est producteur de sens, et d'une certaine manière, créateur.

Archipel 43, publié avec le soutien de la Section de français de la faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, comprend 11 textes inédits entre critique et fiction, et fait se rencontrer des publications de chercheur·euse·s et écrivain·e·s confirmé·e·s et débutant·e·s, dans la tradition de la revue.

Sommaire

Avant-propos

Le Cahier

Alain Corbellari / De la mystification au complot : les attributions littéraires en question

Valentine Bovey / Le récit de complot. Premiers éléments d'une analyse de la "théorie de complot" comme phénomène littéraire

Elio Panese / Des mots aux actes. L'extrême droite et la "théorie du Grand Remplacement"

Cécile Fasel / Sicilium

Adrien Bürki / Une chute

Vivien Poltier / Le lieu des crânes

Poursuite

Olivia Cskiy Trnka / Charger les frondaisons

La Sorge

Michael Finsterwald / Citron vert

Jonas Sollberger / Un geste modeste

Julien Cerf / Parlant boutique

Léa Rüfenacht / Si tu étais mes yeux