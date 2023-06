Alain Corbellari, Le complot en littérature

Les pièces de Molière ont-elles été écrites par Corneille ? Celles de Shakespeare par Florio ? Les poèmes d’Homère par une femme ?

Cet ouvrage explore ces opinions littéraires hétérodoxes qui, au-delà de la simple mystification, dérivent vers le complotisme.Il ne s’agira pas ici de traiter des ouvrages littéraires mettant en scène des complots, et pas davantage de faire des complots de toutes les mystifications littéraires. De fait, des complots littéraires ont bel et bien existé dans les Lettres : de fausses chartes ont été écrites au Moyen Âge et des auteurs de l’époque romantique ont falsifié ou inventé des sources pour satisfaire le désir de racines de leurs contemporains. Mais ceux qui traquent ces complots peuvent aussi être dépassés par leur volonté de découvrir « ce qu’on nous cache » ; et les motivations des personnes qui ont voulu à toute force nous persuader que Shakespeare, Molière, Homère n’étaient pas ce que l’on croyait doivent être questionnées.

Alain Corbellari est professeur de littérature française médiévale aux universités de Lausanne et de Neuchâtel. Il a travaillé en particulier sur l’histoire des études médiévales et la question de la réception de la culture médiévale dans la Modernité. Parmi ses ouvrages récents, on peut citer : Le Philologue et son double. Études de réception médiévale (2014), Des fabliaux et des hommes. Narration brève et matérialisme au Moyen Âge (2015), Prismes de l’amour courtois (2018), Le Moyen Âge à travers les âges (2019) et, aux Presses Universitaire de Vincennes, dans la même collection, Moyen Âge et critique littéraire (2021).

Sommaire

Avant-propos…

1. Quand les écrivains cherchent le graal

2. L’anonymat médiéval : une stratégie de brouillage ? 3. Vertiges de la pseudonymie

4. Faux et usage de faux

5. Le roman de la science

6. Cherchez la femme

7. En haine du théâtre

8. De quelques poètes maudits

Conclusion : pour savoir raison garder