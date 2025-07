Français établi en Palestine, directeur de la troupe El-Hakawati puis du Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, François Abou Salem a consacré sa vie au déploiement et à la défense d’un théâtre palestinien en arabe dialectal, populaire et poétique, détaché du modèle européen dominant. Sa vision s’est fondée sur son exigence esthétique, sur sa volonté de professionnaliser la pratique théâtrale, et sur son engagement pour la conservation d’une mémoire palestinienne. Najla Nakhlé-Cerruti lui rend hommage ainsi qu'à cette autre haute figure du théâtre palestinien qu'est Bashar Murkus, dans un essai préfacé par Olivier Py, avec des photographies de Christophe Raynaud de Lage : Le théâtre palestinien et François Abou Salem qui vient ponctuer le 40e anniversaire d'Actes Sud Papiers.