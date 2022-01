Le 3 février 2022 de 17h30-19h30 (heure française), le séminaire Pluri2L propose deux conférences.

En ligne sur Teams - lien sur demande

Contacts : Nadja Maillard-De La Corte Gomez (nadja.maillard@univ-angers.fr) & Maëva Touzeau (maeva.touzeau@univ-angers.fr)

https://pluri2l.hypotheses.org/

Judith Patouma – Université Sainte-Anne (Canada, Nouvelle Écosse) : "Conter, se raconter : didactique et identités en milieu francophone minoritaire"

La pédagogie, dans son sens large, consiste à aider le jeune à prendre sa place dans la société à laquelle il appartient et à se définir par rapport à ses pairs. Notre société, de plus en plus, se caractérise par la pluralité et le mélange culturel des personnes, c’est cela qui fait sa richesse et aussi sa complexité. Le jeune doit créer des relations avec autrui et s’adapter à son milieu de manière satisfaisante, c’est-à-dire qu’il doit se définir dans la langue par son savoir-faire, son savoir-être… son savoir-dire.

Le contexte de mes recherches récentes est le Canada francophone plus particulièrement le milieu minoritaire. Dans la province de la Nouvelle-Écosse, province des maritimes majoritairement anglophone, le français est la langue maternelle de 3,4 % de la population et la première langue officielle de 3,2 % de la population. Ainsi, nous avons dans cette province plusieurs dynamiques des langues :

- le français langue d’enseignement dans les conseils scolaires de langue française et dans les programmes de français des conseils scolaires de langue anglaise;

- l’utilisation des variétés du français dans différents contextes;

- l’anglais langue de la majorité;

- les différentes langues de la population immigrante.

Nous appartenons à une société dans laquelle la langue est non seulement un moyen de communication mais aussi un objet de passation culturelle et il est important pour le jeune d’apprendre les règles du bon usage, les contextes de communication divers et la culture de l’autre. Comment le faire? Les contes offrent une entrée fascinante dans le domaine de la didactique des langues et c’est un outil complet pour le développement du langage, la construction identitaire et la compréhension de l’autre.

Ainsi, nous allons à travers ce séminaire aborder les axes suivants : l’importance des histoires ; les activités reliées aux contes et l’apport du conteur en salle de classe ; les histoires comme outil dans la construction identitaire.

et

Souad Atoui-Labidi - Université Mohamed Boudiaf (M’Sila, Algérie) : "Littérature, culture et réception. Cas de l'enseignement de la littérature comparée en classe FLE"

L’apprentissage du français langue étrangère comme spécialité à l’université est une formation qui s’étale sur une durée de temps plus au moins longue (Licence en 03 ans et/ou Master en 05 ans). Cette formation qui prépare l’apprenant adulte au monde de travail, doit absolument rajouter au volet linguistique de langue cible un autre purement culturel enseigné dès la première année. C’est ainsi que la littérature, introduite dans plusieurs matières, peut servir comme moyen approprié pour l’amélioration du niveau linguistique mais aussi culturel de ces apprenants adultes qui dans la majorité des cas arrivent au niveau de Master en difficulté en ce qui concerne la culture apprise.

La présente communication, qui émane d’une expérience personnelle d’enseignement de la littérature, va se consacrer principalement à l’enseignement-apprentissage de la matière Littérature Comparée. L’accent sera mis la réception de la littérature et son rôle médiateur du culturelle et/ou de l’interculturelle.