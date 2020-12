En ligne

L'effet auteur: comment écouter Sartre ?, par F. Noudelmann

Séminaire "L'écriture de la pensée", animé par B. Clément et F. Noudelmann, en ligne

La séance se tiendra le vendredi 11 décembre de 14:00 à 16:00 précises.

L’effet auteur : comment écouter Sartre?

Les auteurs que nous aimons sont aussi des personnages. Dans nos lectures et notre compréhension se joue un petit théâtre composé de leurs voix, de leurs images et de nos affects. Mais que se passe-t-il lorsque la vie d’un auteur contredit le savoir et l’imaginaire que nous avons forgés sur lui ?

Un exemple : Sartre, champion de la transparence, n'a cessé d’expliquer son parcours intellectuel, cependant divers documents contreviennent à ce récit. Quelles conséquences en tirer pour l’analyse de ses concepts et, plus généralement, pour notre relation aux auteurs et à leurs œuvres ? À la différence des lectures textuelles et des interprétations unificatrices, l’analyse de la fabrication psychique et sensible des idées assume la multiplicité, la discorde et la porosité de la pensée.

François Noudelmann enseigne à New York University où il dirige la Maison française. Il étudie le substrat imaginaire et sensible des pensées philosophiques (Les Airs de famille. Une philosophie des affinités, Gallimard 2012 ; Le Génie du mensonge, Pocket 2017). Ses livres mettent en valeur l’écoute comme mode d’accès aux significations (Le Toucher de philosophes, Sartre, Nietzsche et Barthes au piano, Gallimard, 2008 ; Penser avec les oreilles, Max Milo, 2019). Il vient de publier Un Tout autre Sartre (Gallimard 2020).