François Noudelmann

Un tout autre Sartre

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 15-10-2020

208 p. — ISBN : 9782072887109 -

Se mettre sur les traces de Jean-Paul Sartre avec Arlette Elkaïm, sa fille adoptive, à partir de documents inédits, permet d’aller bien au-delà d’un reportage biographique sur sa vie privée. Cette enquête éclaire des aspects méconnus de l’écrivain, son romantisme refoulé, son goût du tourisme, ses penchants pour la rêverie, ses moments dépressifs aussi bien que sa gaieté et ses pitreries. Plus encore, cette relation révèle une autre politique de l’existence, différente de la grande politique avec ses déclarations, ses professions de foi et ses principes universels, qui furent les marqueurs de l’engagement sartrien. Elle fait entendre une tension entre l’engagé et le désengagé, entre d’un côté les devoirs et de l’autre les désirs, les fantasmes, les peurs.

Sartre se réservait des pas de côté, des échappées vis-à-vis de ses engagements et prises de position les plus célèbres. François Noudelmann propose le portrait inattendu d’un être complexe et multiple.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Un Sartre léger, rêveur, rieur ?", par Christian Ruby (mis en ligne le 20 septembre 2020).