Séminaire "Fictions et économies" 2022

Séminaire coordonné par : Marion Chottin (marion.chottin@ens-lyon.fr) ; Claire Pignol (claire.pignol@univ-paris1.fr) ; Élise Sultan (elise.sultanvillet@outlook.com)

Si la littérature, sous la forme du roman, du théâtre ou de la fable, peut instruire l'économie, elle vient aussi, sous celle de la fiction, et à l'intérieur même des textes économiques les plus classiques, donner à penser ce que la rationalité discursive peine, voire échoue à appréhender. Telle est l'idée au point de départ de ce séminaire ouvert à tous, qui accueillera, à chaque séance, deux chercheurs invités à présenter et à discuter l'un ou l'autre de ces deux aspects de l'articulation entre littérature et économie.

Lieu : Séances en visioconférence de 18H30 à 20H30.



Demande de lien par mail à : elise.sultan@univ-paris1.fr

Programme

mardi 11 janvier Sophie AUDIDIÈRE (MCF, Université de Bourgogne)

"Préférer n'est pas calculer : sur une querelle matérialiste faite aux épicuriens et hédonistes anciens et modernes à propos du calcul des plaisirs."

Répondant : Mitia RIOUX-BEAULNE (PU, Université d'Ottawa)

mardi 25 janvier Victor BIANCHINI (MCF, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

"Flaubert et l'utilitarisme."

Répondant : François VANOOSTHUYSE (PU, Université de Rouen Normandie)

mardi 8 février Patrice BAUBEAU (MCF, Université Paris Nanterre)

"René Daumal et la montagne de la valeur : lieu unique, lieux communs et analogies."

Répondante : Élise PAVY-GUILBERT (MCF, Université Bordeaux-Montaigne)

mardi 19 avril Audrey FAULOT (MCF, Université Paris Nanterre) "Héroïsme bourgeois dans les romans-mémoires du XVIIIe siècle."

Répondante : Audrey MIRLO (Docteure, CPGE, Académie de Versailles)

mardi 24 mai Louis AZAN (Doctorant, Université Picardie Jules Verne)

"Romantisme et économie : le cas de l'entrepreneur schumpetérien."

Répondant : Alain VAILLANT (PU, Université Paris Nanterre)

mardi 7 juin Alexandre PÉRAUD (MCF, Université Bordeaux-Montaigne)

Que raconte la fatalité entrepreneuriale romanesque ? Heurs et malheurs de l'entrepreneur dans le roman réaliste français du XIXe siècle.

Répondante : Claire PIGNOL (MCF, Université Paris 1)

Séminaire organisé par l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (PHARE)