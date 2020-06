Gênes / online

Séminaire "Écritures mélomanes - Méthodologie(s), bibliographie(s)"

Les 29 et 30 juin 2020 devait se tenir à Gênes le colloque Ecritures mélomanes: traduire les émotions musicales (voir l’argumentaire complet dans l’appel à contribution).

En raison du Covid-19, le colloque a été reporté aux 26 et 27 avril 2021.

Les participants au colloque ont cependant souhaité se retrouver pendant cette année « d’attente » pour échanger sur les problématiques de la musicographie et de la mélomanie, afin de préparer au mieux, collectivement, le colloque de 2021.

Ce séminaire constitue donc un espace pour aborder des questions méthodologiques et bibliographiques, et présenter des travaux de recherche en cours. Il est structuré selon les grands axes d’organisation prévus pour le colloque: « Emotions en spectacle », « Ecritures publiques de la mélomanie », « Chanson: avec les autres et avec soi », « S’écouter, s’écrire » et « Souffrances du mélomane ».

Programme

Mardi 30 juin 2020 | 14h

Recension de Penser avec les oreilles (F. Noudelmann, 2019)

Damien Dauge (Rouen)

Lundi 28 septembre 2020 | 15h

Spécificités lexicales, syntaxiques, rhétoriques de la chronique de disque

Mat Pires (Université de Besançon)

Lundi 26 octobre 2020 | 15h

Recherches actuelles sur les chants des journaux de tranchées de la Première Guerre Mondiale

Loredana Trovato (Université de Trieste)

Novembre 2020 [date à définir]

Le mépris de la chanson sentimentale : un rejet des émotions collectives ?

Pauline Hachette (Paris)

Lundi 11 janvier 2021 | 15h

Les souffrances de Bach dans Le Café Zimmermann (C. Lépront, 2001); Souffrances sonores, du XVIIe au XXe siècle

Sophie Guermès (Université de Brest)

Informations pratiques

Le séminaire se déroulera en ligne, sur la plateforme Microsoft Teams.

Pour y accéder, il faut se connecter à un compte Microsoft, accéder à Teams à travers un navigateur (ou télécharger l’application gratuite), et rejoindre la page du séminaire grâce au code iwl02cq.

Les séances sont ouvertes au public. Il est conseillé de s’inscrire au groupe Teams en avance afin de pouvoir résoudre d’éventuels problèmes d’accès, et de contacter en cas de problème marie.gaboriaud@gmail.com.

Organisation

Elisa Bricco, Serena Cello, Marie Gaboriaud, Chiara Rolla.