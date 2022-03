Adresse : ENS, 29 rue d'Ulm, salle Berthier (salle 207), deuxième étage, aile gauche, vendredi 1er avril, 16h30–19h30

Séminaire du TIGRE «Mythes et Illustration», 7e séance: Mythes et Publicité



Myriam Boucharenc, Université Paris-Nanterre/Délégation CNRS

Laurence Guellec, Université de Paris / UMR THALIM (Université Sorbonne Nouvelle-CNRS).



Des enfers au ciel : allégories de la « publicité » et mythographies publicitaires (1836-1936).

Deux « illustrations » de Cappiello, le célèbre affichiste : sur la première, une affiche de 1922, un diable en costume de Méphistophélès, pour le Rapidol, un produit d’entretien qui sublime les casseroles ; la seconde allégorise la publicité, « déesse actuelle, sur qui le commerce repose », en couverture du magazine Miroir du monde (1936). Dans le même numéro, un texte de Paul Reboux pose la question : « Les écrivains et les dessinateurs peuvent-ils employer leur art à faire de la publicité ? En principe, non. En pratique, oui ». À partir de la même interrogation – sur l’enjeu faustien –, nous explorerons les différentes configurations fictionnelles, iconiques et narratives, par lesquelles la « publicité » s’est allégorisée, de l’époque romantique, qui la diabolise, à l’âge d’or du modernisme, moment de son apothéose. Dans les grands textes (de Balzac à Desnos) comme dans l’imagerie et les productions publicitaires sur les supports les plus éphémères, nous verrons comment la confrontation entre l’imaginaire de la publicité et la sociologie historique des pratiques permet de restituer en partie l’histoire des démêlés entre les deux cultures, et, par la mythographie, d’en interpréter la portée.